Mete Yarar, Seydişehir'de okurlarıyla buluştu

Yaşar ÇOŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen Seydişehir 2.Kitap Günlerinin konuğu Güvenlik Uzmanı Mete Yarar 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının müdürleri, STK Başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mahrem bilgilere ulaşıldığını kaydeden Yarar, "zaman zaman FETÖ'de bulunanlar ve konunun içerisinde olanlar teker teker yurtdışından ve yurtiçinden alınıyorlar. O eski gizlilikleri kalmadı.Mahrem bilgilerine ulaşıldı. 40 yıl gizlenmiş bir örgütün sizce 1,5 veya 2 yılda temizlenebilmesi mümkün mü? Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı düşüncedeyim, temizlemek sürdüğü kadar sürer. Bu adamlarla ne kadar uğraşılması gerekiyorsa o kadar uğraşılmalı.250 şehidin bizim üzerimizde vebali var. Bu konuda mücadele edilmeli. Bu konuda da en önemli görev öğretmenlerimize düşüyor. Gençlerimizi bu konuda yetiştirebilecek en iyi öğretmelerimiz." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanına geçerek okurlarıyla buluşan Mete Yarar, "okumaya yatırım aslında belediyecilik hizmeti gibi görünmeyebilir ama bence tam tersi Alt yapıya ne kadar önem veriyorsak, aslında üst yapıya yani zihinlere de ondan daha fazla önem vermek zorundayız. Okumak bir alışkanlık. Bence doğru bir şey yapıyorsunuz zaten eğitimcisiniz. Kitaba yatırım yapıyorsunuz. 10 yıl sonra gençlerin dimağlarını açacak bir yol açıyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum Başkanım inşallah Allah muvaffak eder sizi” şeklinde konuştu.

İlk 3 yıl fiziki alana ağırlık verdik diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal” daha sonraki yıllarda okullarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Belirli bir yaşa gelmiş olan insanların fikirsel değişimlerinin artık zor olduğunu ve kalıplaştığını görüyoruz. Gençlerimizin tarihlerini, milli ve manevi değerlerini öğrenebilmesi açısından mutlaka kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben kitaptan aldığım zevki ve kalıcılığı internetten alamıyorum. Mutlaka kurşun kalem veya normal kalem okuduğum kitapların arasında bulunur. Özet olarak aradan birkaç yıl geçtikten sonra konu ile ilgili kafamda bir belirsizlik oluşmuş ise, kitabı elime aldığım zaman altını çizmiş olduğum yerlere baktığım an o kitabi yeniden okumuş gibi oluyorum. İnsanca yaşamanın temel ekseni sosyal tesisleri yaptığınız kadar, sosyal tesisleri koruyacak gençler yetiştirmenin yolu bu tür kültürel faaliyetlerden geçiyor. Dolayısı ile Türkiye de sosyal belediyecilik AK Parti belediyeciliği ile yerleşti. Bizim ilk dönemimiz olması nedeniyle önce altyapı ile alakalı sonrasında ise sosyal belediyeciliğe ağırlık verdik. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. ” dedi.

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