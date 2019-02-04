'Metastaz' kitabı piyasada

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yazdığı 'Metastaz' kitabı piyasaya çıktı. Kitap, FETÖ operasyonları sonrasında devlete yerleşen tarikatları ve FETÖ Borsası iddialarını konu alıyor.

İzmir'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Küçükbay A.Ş. patronu Ahmet Küçükbay, 'etkin pişmanlık'tan yararlanmış ve cezası 5 yıl 5 aya düşürülerek tahliye edilmişti. Eylül ayındaki karar duruşması sonrası Küçükbay'ı tahliye eden mahkeme heyeti, şirketleri üzerindeki yönetim kayyumunun denetim kayyumuna dönüştürülmesine de karar vermişti.

"ÖNCE BENİ İKNA ETMELİSİNİZ"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Metastaz kitabında aktardığına göre Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Küçükbay’ın aleyhinde ifade verdi. Uzunkaya’nın anlattığına göre Küçükbay, kendisinden bilgi isteyen polislere, "Siz bu yapının bir terör örgütü olduğu konusunda önce beni ikna etmelisiniz" dedi. Dava tutanaklarına yansıyanlara göre Küçükbay’ın pişmanlığını samimi bulmayan Uzunkaya şunları söyledi:

"2015 ortalarında bizimle yaptığı görüşmede kendisini ikna etmemizi ifade etmiştir. Bu durum, son derece çelişen bir husus olarak dikkat çekmektedir.”

Küçükbay’ın Emniyet’e yardımcı olacak bilgiler verdiğini iddiasını yalanlayan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık Ahmet Küçükbay’ın mahkemenize vermiş olduğu ifadede belirttiği gibi, 2015 yılında kendiliğinden emniyet müdürlüğüne gelerek pişmanlık ve itiraf tanımlamasına uyan hiçbir sözlü ya da yazılı beyanı ve anlatımı olmamıştır. Yukarıda alıntısını yaptığım 2015 yılı sonlarındaki sosyal medya paylaşımı da bu durumu açıkça göstermekte ve kendisini tekzip etmektedir."

“BİRAZ DAHA GÖRÜŞSEK BİZİ İKNA EDECEK”

Uzunkaya’nın anlattığına göre Küçükbay, sonraki görüşmede de aynı tavrı sürdürdü. Kendisinden bilgi almaya çalışan Emniyet görevlilerini FETÖ’ye destek için ikna etmeye çalıştı. Uzunkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu ikinci görüşmede aynı tavır ve yaklaşımını sürdürdüğü, hatta kendisiyle görüşme yapan şube müdürlerinin bana gelerek ‘müdürüm, biraz daha görüşsek şahıs neredeyse bizi ikna edecek’ şeklinde beyanda bulundukları ve bu durumun adı geçenin katı bir tutum içinde olduğunu açıkça göstermiştir."

FETÖ EMNİYET’İN ARŞİVLERİNİ FELÇ ETMİŞ

Uzunkaya, daha önce görev yaptığı İzmir’de, FETÖ’cülerin yarattığı tahribat nedeniyle nasıl zorlandığını da mahkeme heyetine şöyle anlattı:

"İzmir’de de maalesef böyle bir dönem yaşanmış ve bu yapıyla ilgili bilgi toplamada özellikle 17/25 Aralık süreci ve sonrasında oldukça zorluklarla karşılaşılmıştır. Kaldı ki, gerek kişisel kaygılarla, gerek yapının yürüttüğü algı çalışmalarıyla ve gerekse bu örgütün tekrar güçlenebileceği gibi beklenti ve düşüncelerle alınan bilgilerin neredeyse tamamı ya basına yansıyan açık kaynak çalışmaları ya da duyum şeklinde elde edilen bilgilerden sağlanmıştır. Çünkü devletin istihbarat birimlerini o döneme kadar elinde bulunduran bu yapı, kendisi ile ilgili tek bir kelime bilgiyi dahi arşivlerde tutmamıştır."

İZMİR "FETÖ’NÜN KANDİL’İ"

Uzunkaya, FETÖ’ye karşı harekete geçmek istediklerinde istihbaratta tek bilgi bulamadıklarını söylerken, bunun İzmir için zorluğunu şöyle anlattı:

"Bu süreçte bir yandan 'PKK için Kandil neyse, FETÖ için de İzmir odur' şeklinde birtakım haberlerin ve yazıların çıktığı ve İzmir ilinin bu yapının başkenti olduğu yazılı ve görsel medyada sıkça dile getirilmiştir. İzmir gerçekten de FETÖ terör örgütü için kuruluşundan itibaren tüm faaliyet alanlarıyla alt yapısıyla, ekonomik gücüyle adeta bu örgütün başkenti ve karargâhı gibi bir konum taşımıştır."

Metastaz kitabında anlatılanlara göre dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Küçükbay’ın FETÖ ilişkilerini açığa çıkararak ona operasyon yapılmasını sağladı. Küçükbay ise kendisine yapılacak operasyonu engellemek için Uzunkaya’yı görevden aldırmaya çalıştı.

CELAL UZUNKAYA KİMDİR

Bugün Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyken FETÖ kumpasıyla 2010 yılı başında görevinden alındı. 3 buçuk yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürü ve 2016 -2018 yılları arasında Antalya Emniyet Müdürü görevini yürüttü. 2018 yılında ise Emniyet genel Müdürlüğü görevine getirildi.