Masal Anlatıcıları Mardinde Buluşuyor

Mardin Müzesi'nde masal anlatıcıları buluşuyor

​Masalların şehri Mardin, 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında bir kere daha masallara ve masalcılara ev sahipliği yapıyor. Mardin Müze Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Masalcılar Buluşması”nda, müze eğitimi etkinlikleri kapsamında Mardin’in somut olmayan kültürel mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla, Türkiye’deki geleneksel masal anlatıcıları Mardin’de buluşacak, atölye çalışmaları gerçekleştirerek.

​Büyüklere ve çocuklara masallar

​Kentin sosyal alanları ve tarihi yapılarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında masallar anlatacaklar. Program kapsamında masallardan mahrum kalan büyükler ve masalsız büyüyen çocuklar masallar etrafında bir araya gelecek. Mardin Müzesi’nde, okullarda, evlerde, damlarda ve kentin sosyal alanlarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı programdan oluşan buluşma, beş gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleşecek.

​Masal çemberleri etrafında sadece masalların konuşulacağı büyülü günlere konserler, paneller ve sergiler eşlik edecek. Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, 2 Ekim Salı günü zengin bir programla açılışı yapılacak olan buluşmaya, “Sen kulak verirsen açılır masal kapısı…” diyerek tüm Mardin halkını ve masalseverleri bu büyülü buluşmaya davet ediyor.