“Maşa İle Koca Ayı-Sonsuz Arkadaşlık 2”nin galası yapıldı

İSTANBUL, () - RUS yapımı animasyon televizyon dizisi Maşa ile Koca Ayı'nın devam filmi olan 'Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık 2'nin galası yapıldı. Cinemaximum Emaar Square Mall’da gerçekleşen galaya birçok ünlü isim çocuklarıyla beraber katıldı.

20 Nisan'da vizyona girecek olan filmde Maşa ile Koca Ayı'ya Enes Batur, Nisan Aktaş, Çitos Efe gibi toplam 8 ünlü Youtuber eşlik ediyor. Film, Maşa ile Koca Ayı'nın hiç bir yerde yayınlanmamış şovlarından oluşuyor.

"FİLMDE EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ BİRÇOK MESAJ VAR"

NSE Network Pazarlama Yöneticisi Hande Tezerdi, ilk filmin kendileri tarafından yapılmadığını, tüm dünya sinema haklarını 2018 yılında satın aldıklarını ve Maşa ile Koca Ayı'nın Türkiye gösteriminin ardından 100 ülkede izleyiciyle buluşacağını söyledi. Tezerdi, Maşa ile Koca Ayı'nın aileler tarafından çok tercih edilen bir film olduğunu ve filmde eğitici, öğretici birçok mesajın bulunduğunu vurguladı.

Yeni nesil çizgi filmlerin arasında biraz daha şiddet içeren filmler olduğuna değinen Hande Tezerdi, "Bu film bizim zamanımızda olan çizgi filmler kadar naif. Maşa biraz daha haylaz, Koca Ayı ise onu daha kontrol altına almaya çalışan, ona eğitici mesajlar veren, endikasyonu olan bir karakter. Dünyaya bakıldığında ebeveynler tarafından en fazla tercih edilen çizgi filmler arasında yer alıyor ve biz de seyrederken her defasında çok eğleniyoruz. Çizgi filmlerin sonunda hep eğitici mesajlar görüyoruz" dedi.

"PROJEYİ TÜRKİYE İÇİN DE ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Hande Tezerdi, filmin Rus yapımcılarıyla sürekli temas halinde çalıştıklarını söyledi. Çizgi dizinin Rusya'da hazırlıklarının uzun sürdüğünü ve 1 yılda 13 bölüm hazırlandığına değinen Tezerdi, "Bu proje için çok heyecanlıyız. Projeyi hem Türkiye, hem de kendimiz için çok önemsiyoruz. Bir Türk firması olarak bütün bunların dünya sinema haklarını satın alıyor olmak ve bundan sonra bunun her ülkede çıkartabilecek olmak bizim için ciddi bir gurur kaynağı oluyor. Filmin vizyona girdiği ülkelerdeki Youtuber'lar Maşa ve Koca Ayı ile rol alacak. Türkiye'deki konsepti diğer ülkelerde de uygulayacağız" diye konuştu.

"AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA SEVEREK İZLEYECEĞİ BİR FİLM OLDU"

Galaya Revna Demirören, Zeynep Ilıcalı, Emel Ayaydın, Merva Ulusoy, Ece Erken, Hande Acar, Petek Ertüre gibi birçok ünlü sima katıldı. Katılan ailelerin çocukları ünlü Youtuber’larla tanışma fırsatı bulurken, Maşa ve Koca Ayı’yla da fotoğraf çektirdiler.

4-14 yaş arasında hitap eden filmde, Maşa ile Koca Ayı'ya eşlik edenler arasında yer alan Youtuber Enes Batur, "Ailelerin çocuklarıyla beraber keyifle izleyeceği, güzel bir film oldu. En küçük kardeşlerimiz için çok güzel bir proje yaptık. Umarım çok beğenirler" dedi.

Daha önce sunuculuk deneyimi olmadığını dile getiren Batur, "Bu filmde diğer arkadaşlarımla beraber sunuculuk yaptım. Sunuculuk da benim için farklı bir deneyim oldu. Çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen film, Türkiye genelinde 300'den fazla sinemada gösterilecek.

(FOTOĞRAF-VİDEO)