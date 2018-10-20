Marmaris'te 'Orkide Günleri' sergisi açıldı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, biyoçeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla '1. Orkide Günleri' adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, 50 tür orkide ile bazı bitkilerin fotoğrafları, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen sergide canlı orkide ve bitki fotoğrafları sanatseverler ile buluştu. Türkiye'de zengin biyoçeşitliğe dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, başkan yardımcısı İsmet Kamil Öner, sivil toplum ve dernek temsilcileri katıldı. Etkinlik organizatörü, jeoloji mühendisi Hakkı Çopuroğlu, 50 canlı orkide çeşidinin yanı sıra çeşitli bitkilerin fotoğraflarını sergiledi. Türkiye'nin tek başına tüm Avrupa ülkelerindekine eşdeğer sayıda bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Çoğuroğlu, "Ülkemizde 150 çeşit orkide türü bulunmaktadır. Bu orkidelerin 84'ü Muğla çevresindedir. Bu tür salonlarda çok sayıda sanatsal etkinlik düzenleniyor. Fakat bizler Türkiye'nin bitki ve çiçek çeşitliliğini ortaya çıkarmak ve farkındalık yaratmak için ilk defa böyle bir sergi düzenledik" dedi. Çopuroğlu, davetlileri sergiyi gezdirerek orkideler hakkında bilgi verdi. Serginin 22 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.

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