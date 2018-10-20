Lefkoşa'da Sahne Sanatları Festivali

LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hayali Sanat Atölyesi tarafından, 'Lefkoşa Sahne Sanatları Festivali' düzenlenecek. 1-11 Kasım arasında yapılacak festivale Türkiye'den piyanist Ayşe Deniz Gökçin, semazen ve koreograf Ziya Azâzi, rejisör Murat Atak gibi isimler katılacak.

"Özde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim" sloganıyla seyircilerle buluşmayı hedefleyen festival, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü (YDÜ), Atatürk Kültür Merkezi salonu ve bedestende gerçekleşecek. Sanatı ve kültürü içinde barındıran festival, tiyatro, müzik, oratoryo, dans gösterilerine ev sahipliği yapacak. Festival programı ve biletlerine ise www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.

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