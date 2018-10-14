Kültür ve sanat alanında yüzlerce fikir Eyüpsultan’da masaya yatırıldı

İSTANBUL, () -EYÜPSULTAN Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde Eyüpsultan 2018-2019 Kültür Sanat Çalıştayı düzenledi. Tiyatro, sinema, edebiyat ve sanat gibi pek çok konunun konuşulduğu programa kültür dünyasından birçok önde gelen isim katıldı.

Komisyonlarda kültür sanat dünyasından Savaş Çevik, Mehmet Lütfi Şen, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Fatih Bulut, Yasin Çetin Rüstem Mürseloğlu, Samed Karagöz, Ubeydullah Sezikli, Mehmet Narlı, Aynur Can, İhsan Kabil, Faysal Soysal, Selim Sina Berk, Murat Özer, Muhammed Anbarlı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Abdurrahman Demirel, Celalettin Çelik, Alim Arlı gibi alanında uzman isimler yer aldı. Kültür ve mekan ilişkisinden geleneksel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, dil ve edebiyattan görsel sanatlara, şehir kimliğinden kamu yayımcılığına sekiz ayrı komisyonda Eyüpsultan’ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunuldu. Eyüpsultan’da yapılabilecek farklı çalışmalara odaklanıldığı çalıştayda, pek çok fikir de uzman isimler tarafından tartışılarak çözüme ulaştırıldı. Çalıştayda ortaya çıkan görüşler “Komisyon Başkanları'nın Sonuç Raporları Sunumu” panelinde, dinleyicilerle paylaşıldı.

“YEREL YÖNETİMDE BİR İLK”

Çalıştayın yerel yönetimlerde bir ilk olduğuna vurgu yapan Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, “Bu çalışma bu yıl ve bundan sonraki yıllarda bize ufuk açıcı, yol gösterici mahiyetinde olacak. Bu çalıştayla hem kültür sanat dostlarını hem de Eyüpsultan dostlarını bir araya getirmiş oluyoruz. Hem beyin fırtınası yapıyoruz hem de yazılı rapora dönüştürerek sezona iyi bir başlangıç yapıyoruz” dedi.

“KÜLTÜRÜN ÇEŞİTLİ ALANLARINA BEYİN FIRTINASI YAPILDI”-

Çalıştayda Sinema ve Gençlik Komisyonu alanında çeşitli fikirlerin ortaya konulduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinema Danışmanı İhsan Kabil, “Burada kültürün çeşitli alanlarında beyin fırtınası yapıldı. Hepsi Eyüpsultan ilçesi özelinde olsa da tüm İstanbul genelinde ufuk açıcı konular. Belirli saptamalarla değişik fikirleri ortaya koyan komisyonda bir fikir havuzu oluşturuldu. Artık bunların uygulamaya geçmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

“DAHA SAĞLIKLI BİR SANAT SEZONU GÖRECEĞİZ”

Çalıştaya misafir olarak katılan Tiyatro Yazarı İrfan Gürkan Çelebi, kültür sanat sezonunun bir çalıştayla açılmasının önemine değindi. Çelebi, “Burada neler yapılacağı ve neler yapılması gerektiği işin uzmanları tarafından ortaya kondu. Böylece daha sağlıklı ve daha nitelikli bir sanat sezonu göreceğiz” diye konuştu.

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