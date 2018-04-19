Kuklaları Konuşturan Adam Volkan Yürük!

Çocuklar kadar yetişkinleride güldürmeyi başaran namıdiğer Volkan abi, Türkiye'de altmışdan fazla ilde Avrupa 13 ülkede illüzyon ve kukla gösterisini bir arada sunarak farklı bir gösteri sunuyor. 2014 yılı itibari ile çıkardığı ‘’VOLKAN ABİDEN EĞİTİCİ ÇOCUK ŞARKILARI’’ albümü ile de çocukların dillerinden düşmüyor.

Zamane Barış Manço’su olarak anılan Volkan Yürük, idol olarak rahmetli Barış Manço’yu kendine örnek alarak yoluna devam ediyor.Belediye protokol sunumlarının yanı sıra oyunculuk ile de yakından ilgilenen Yürük, çok daha fazla çocuk mutlu olsun diye yeni sekeçler ve şarkıları ile yoluna devam ediyor. Gittiği her programda sloganı 'VOLKAN ABİ İLE MUTLU ÇOCUKLAR' olan Volkan abi, 'Çocuklar bizim geleceğimiz ve ben çocukları mutlu ederek mutlu oluyorum ve geleceğe mutluluk gönderiyorum.' diyor.

Birçok sosyal sorumluluk ve gönüllü katılımları ile de dikkat çeken Volkan Abi hızla yoluna devam ediyor. Daha fazla çocuğa ulaşmak için büyük çabalar sarfeden Yürük, müjdeyi verdi ve ekranda yeniden çocuk programları yapmak için kolları sıvadığını açıkladı.

VOLKAN YÜRÜK KİMDİR?

1980 tarihinde dünyaya geldi. Öğretmen çocuğu olan Volkan mütevazı bir ailenin dört çocuktan bir tanesi olup İstanbul Ataşehir ‘de ikamet etmektedir.

Kafkas Üniversitesi Dış Ticaret mezunu olan Volkan Yürük, İstanbul’da Başkent Akademi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro,oyunculuk ,dublaj ve spikerlik Bölümlerinide bitirerek eğitim hayatına nokta koyup, iş hayatına radyo programları ve tiyatro oyunları ile devam etti. Birçok Ulusal ve Yerel Radyo – Tv kanallarında programlar yaptı.

Volkan Yürük,1997 Yılında Kadıköy Sanat Merkezi’nin düzenlediği oyunculuk sınavına girip ilk üçte yer alarak , ücretsiz oyunculuk ve yönetmenlik eğitimi almaya başladı.İlk sahne deneyimine burada başlayan Yürük, Oyuncu,Sunucu olarak yaklaşık 15 yıldır sahne sanatları ile yakından ilgilenmektedir.

Türkiye’de 50 ‘den fazla ilde Çocuk Programları ve Sunumlar gerçekleştiren Volkan Yürük, bunların dışında, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesinde de sahne almıştır.

2014 yılı itibari ile ‘’VOLKAN ABİ’DEN EĞİTİCİ ÇOCUK ŞARKILARI’’ adı ile bir çocuk albümü çıkartan Volkan Yürük, aynı zamanda Türkiye’de vantrilok kukla sanatını ilerletmeye çalışan ve yaşatan sayılı sanatcılardan biridir