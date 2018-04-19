Klasik otomobiller Aksaray'da buluşacak

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY'da 5'inci Ihlara Klasik Otomobil Festivali 21-22 Nisan tarihlerinde 60’dan fazla otomobilin katılımıyla gerçekleşecek.

Anadolu’nun ilk ve tek klasik otomobil rallisi olan Aksaray Ihlara Rallisi, 5'inci yılında festival formatında gerçekleşecek. Yıllara meydan okuyan birbirinden değerli antika otomobiller 2 gün süresince Aksaray’ın tarihi ve turistik bölgelerinde 270 kilometre mesafe kat edecekler. Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 21 Nisan Cumartesi günü Milli İrade Meydanı’nda yapılacak seremoni ile başlayacak etkinlik, 22 Nisan Pazar saat 16:00’da aynı alanda son bulacak.

Bir dönemin efsane otomobilleri, Kapadokya’nın doğası ve binlerce yıllık tarihi ile buluşacak. Otomobiller, Cumartesi günü, Somuncubaba Türbesi, Ağzıkarahan, Saratlı Yer Altı Şehri, Narlıgöl başta olmak üzere görülmeye değer önemli noktaları ziyaret ederek ilk günü tamamlayacaklar. Festivalin ikinci gününde ise Güzelyurt, Manastır Vadisi, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Selime Sultan Türbesi, Belisırma, Helvadere rotasını izleyecek olan klasikler bu güzergâhlarda otomobil severlerle buluşacaklar.

Önceden belirlenmiş rotaları takip edecek olan klasik otomobillerin yanı sıra şehir merkezinde 2 gün süresince bir de klasik otomobil sergisi bulunacak. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Ankara, Aksaray, İstanbul, Kayseri ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki antika otomobil tutkunları katılıyor. Aksaray halkı tarafından yoğun ilgi gören etkinlik 5 yıldır aralıksız olarak organize ediliyor.

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