Joan Baez’den ‘Yiğidim Aslanım’ Sürprizi

1968 kuşağının en önemli isimlerinden ve protest müziğin efsanesi Joan Baez, yeni albümü ‘Whistle Down the Wind’ için çıktığı dünya turnesi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Klasikleşen eserleriyle birlikte yeni albümünden de şarkıları seslendiren Baez’i izlemeye gelenler arasında Leman Sam, Genco Erkal, Erkan Özerman gibi isimler de vardı.

Baez’e sahnede klarnet virtüozü Serkan Çağrı da eşlik etti. Baez ile Çağrı, ilk olarak Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ şarkısının bestelenmiş versiyonunu birlikte seslendirdiler.

Baez’in Türkçe şarkı sürprizi sadece Kız Çocuğu ile sınırlı değildi. İkili, bir kez daha sahnede buluştuğunda bu kez Zülfü Livaneli’nin kült parçası Yiğidim Aslanım’ı seslendirdi. İkilinin bu performansına binlerce kişi eşlik etti. Bu turneyle sahnelere veda etmeye hazırlanan 77 yaşındaki Baez’i dinleyenler, “Muhteşem bir veda yaptı” yorumunda bulundu.