Japon davul grubu Masa-Daiko, NEVÜ’de sahne aldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) sahne alan Japon Davul grubu Masa- Daiko, davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslarıyla da katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Japonya Festivali Sonbahar 2018' kapsamında Türkiye'ye gelen ünlü Japon Davul grubu Masa-Daiko, NEVÜ Japon Kültür Kulübü'nün düzenlediği gecede sahne çıktı. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın eşi Sevda Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, davetliler ve öğrenciler katıldı. 'Taiko' adı verilen davul ritimlerinin yanı sıra yöresel danslara da yer veren grubun sahne performansları, geceye katılanların beğenisini topladı. Katılımcılar ayrıca grubun davul ritimlerine alkışlarıyla eşlik etti.



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