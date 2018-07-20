James Bond Uyarısı! ‘Ruslar geliyor'

Mirror’un haberine göre, Ian Fleming'in romanlarından esinlenilen Bond filminin 25’incisi için geri sayım başladı. Filmde James Bond rolünü üstlenecek olan Daniel Craig, Rus düşmanlarıyla mücadele edecek. Bond karakteri bu filmde eski ‘Demir Perde’ ülkelerine sızmış ve yeraltı dünyasında hakimiyet kurmaya çalışan kötülerle savaşacak.Filmin müziğinin de Londralı şarkıcı-söz yazarı Dua Lipa tarafından yapıldığı iddia edilirken, Danny Boyle tarafından yönetilen ‘Bond 25’ filminin 2019 Ekimi’nde vizyona girmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 12:16