İZEV’in “Hayvanlar ve Biz” sergisi Sabiha Gökçen’de

ANIL UÇAN/İSTANBUL ()-İZEV’in down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylere farkındalık yaratan 'Hayvanlar ve Biz' sergisi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açıldı.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi olan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylere farkındalık yaratan 'Hayvanlar ve Biz' sergisi açıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş katında açılan sergi, yolcular ve havalimanı çalışanlarından büyük ilgi gördü. Açılışa İZEV’li gençlerin yanı Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, ISG CEO'su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, İZEV Genel Koordinatörü Merve Kılıç, İZEV Marka Danışmanı Hakan Kural, yöneticiler ve havalimanı çalışanları katıldı.

"İLK PROJE 10 MİLYON İNSANA ULAŞTI"

Açılış töreninde konuşan İZEV Koordinatörü Merve Kılıç, "Zihinsel Engelliler olarak tanımlanan bizim farklı bireyler dediğimiz çocuk, genç ve yetişkinleri hayatın her alanında yer alabilmeleri konusunda destekliyoruz. Her alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alanda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinden 'Hayvanlar ve Biz' fotoğraf sergisi aslında üç etaplı 'Hayat ve Biz' çatısı altında toplanan projelerin ikinci etabı durumunda. İlkinde 'Sanat ve Biz' başlıklı dünyaca ünlü tabloların yüzlerine İZEV’li gençlerimizin yüzlerini yerleştirdiğimiz bir projeydi, 28 kez sergilendi, yaklaşık 10 milyon insana ulaştı. Şimdi onun ikinci etabındayız. Bu kez aslında insana dair duyguların en saf ve temiz hallerinin doğada bulunduğundan yola çıkarak oluşturduğumuz bir temada farklı bireylerimizi her karede bir hayvanla eşleştirdik. Ortaya 14 fotoğraflık bir seri çıktı. Her sergide onların da görev almasını istiyoruz. Gelenlerle sergiyi dolaşmalarını, vakfı anlatmalarını istiyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz açılışımızı yaptık, çok mutluyuz" dedi.

"YAKLAŞIK 40 NOKTADA SERGİLENECEK"

İZEV Marka Danışmanı Hakan Kural, "Bizim ilk sergimiz 'Hayvanlar ve Biz' sergisi. Projenin hazırlıklarına 8 ay kadar önce başladık. Bu proje çok daha özgün bir çalışma. Daha önceki çalışmada dünyaca ünlü tablolara biz gençlerimizin yüzlerini yerleştirmiştik. Şimdi ise tamamen özgür bir tasarım. Ben tasarım kısmını yaparken bütün planlar üzerinde çok detaylı çalıştım. Burada önemli olan farklı olarak tanımladığımız bu gençlerimizin bu tür hayvanlarla bütünleşerek tek bir kare içerisinde olması. Biz onların insana dair en temiz duyguları taşıdığına inandığımız için her tabloda farklı bir duyguya yer verdik. Sergi ülke genelinde 35-40 noktada sergilenecek. Temmuz ayından sonra New York, Washington, Los Angeles, Toronto gibi ülkelerde sergiler de gündemde. Bu sergilerin önemli olma nedeni birincisi Roger Waters’in bize destek vermesi, bir de projenin Türkiye’den dünyaya açılan ilk farkındalık projesi olması. Sabiha Gökçen gibi özel bir noktada sergi açmak bizim için çok onur verici. Bundan sonraki dönemlerde daha büyük işler yapacağız” diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş katında açılan sergi 5 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

