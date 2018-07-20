İronik bir Rock’n Roll Güzellemesi: Şemsiye

Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ‘Barış Manço ve Kurtalan Ekspres’ ile birlikte sahne alan Güryalçın, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız esprili kelimeleri ve benzetmeleri ironik bir şekilde harmanladı ve iki şarkılık ‘Şemsiye’ single’ında buluşturdu.Şarkının Gökhan Palas & Yüzdeyüz Müzik imzası taşıyan video klibi şarkının sözlerine uygun şekilde ve insanlığın içinde bulunduğu kaotik atmosfere dikkat çekmek üzere kurgulandı. Sanatçının aynı anda piyasaya sürdüğü bir diğer teklisi ‘Gelmişini Geçmişini’ ise hayatımızın bir parçası olan aşkı, acı tecrübeleri ve hataları anlatıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:30