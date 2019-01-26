'İlk Randevu' müzikali Ankara'da sergilendi

ABD'nin dünyaca ünlü gösteri merkezi Broadway'de sahnelenen ve dünya çapında üne kavuşan 'İlk Randevu' müzikali, Türkçe olarak ilk kez Ankara'da sanatseverler ile buluştu. 9-10 Ocak'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahnlenen müzikal, kapanışını Pazartesi günü Şinasi Sahnesi'nde yaptıktan sonra, Türkiye turnesine çıkacak.

Prodüksiyonu Feniks Art Müzikal Topluluğu tarafından gerçekleştirilerek Türkçe'ye çevrilen romantik komedi türündeki müzikal, aşktan umudunu kesmiş Casey ile aklı eski sevgilisinde takılı kalmış Aaron’ın ilk randevularını anlatıyor. Müzikalin yönetmenliğini İlayda Başaran, müzik yönetmenliğini Gözde Gürün Demireriden, koreografilerini Burcu Utku ve teknik yönetmenliğini ise Meriç Antep yapıyor.

28 OCAK'DA ANKARA DEVLET TİYATROSU ŞİNASİ SAHNESİ'NDE

09-10 Ocak 2019 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde sergilenen ve izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan müzikal, 28 Ocak pazartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşecek olan 4 temsilin ardından Türkiye turnesine çıkacak. Müzikalin ilk adresi İstanbul olacak ardından da Eskişehir ve İzmir gibi illerde sahnelenecek.

Müzikal, ABD'deki temsilinin ardından Uzak Doğu, Avrupa, Avustralya ve Latin Amerika’da da çok sayıda ülkede sahnelenmiş ve büyük bir başarı yakalamıştı.

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