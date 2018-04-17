'İki Ülke Bir Kamera' Taksim Meydanı’nda sergilendi

İSTANBUL,()- BEYOĞLU Belediyesi’nin kardeş şehri Macaristan’ın Peç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü '2 Ülke 1 Kamera' (2 Natıons 1 Camera) projesi iki tarihi şehri aynı sergide bir araya geldi. Taksim Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İki ülke arasında yüzyıllara dayanan kardeşlik ile kültürel birikimi koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan proje kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Peç şehirlerini fotoğrafladı. 'İki Ülke Bir Kamera' fotoğraf sergisinde bir araya getirilen fotoğraflar Macaristan’ın Peç şehrinden sonra Taksim Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra; Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Macaristan Ankara Büyükelçisi H.E. Gabor Kiss ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich ve vatandaşlar katıldı.

"İKİ ŞEHRİN DOSTLUĞU ÇOK ESKİYE DAYANIYOR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluk çok eski tarihe dayanıyor. Bugün kardeşlik anlaşması imzaladık ve iki şehri tanıtan fotoğraf sergisini Taksim Meydanı’nda bulunan sergi ünitelerinde ilk defa böyle bir şeye adım atmış olduk. Çok güzel oldu” diye konuştu.

"PEÇ’İN İSTANBUL’DA TANITILMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, "Diğer Macar şehirlerine göre daha fazla Osmanlı Türk mirasına sahip ve böylesine güçlü bir mirasa sahip olan Peç’in burada İstanbul’da tanıtılması ve böylesine güzel bir imkan bulmuş olmamız gerçekten çok sevindirici” dedi.

“FOTOĞRAFÇILARIMIZ BU ESERLERİ YÜREKLERİYLE HAZIRLADI”

Macaristan Ankara Büyükelçisi H.E. Gabor Kiss ise, "Sergiyi gezenler fotoğraflara dikkatlice baktıklarında, fotoğrafçılarımızın bu eserleri sadece kameralarıyla değil, bunları yürekleriyle hazırladıklarını fark edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)