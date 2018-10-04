Hattuşa Antik Kent'te 3 bin 500 yıllık boğa başlı kap bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık, o dönemin Hitit üst düzey yöneticilerinin ve ileri gelenlerinin şarap veya bira içmekte kullandığı tahmin edilen boğa kafası biçiminde kap bulundu.

Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazıları sırasında Hititler ve diğer medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler tek tek gün yüzüne çıkarılıyor. Bu yıl yapılan kazı çalışmasında 3 bin 500 yıllık olan, o dönemin Hitit üst düzey yöneticilerinin ve ileri gelenlerinin şarap veya bira içmekte kullandığı tahmin edilen boğa kafası biçiminde içme kabı bulundu.

'BUGÜNE KADAR BULUNAN EN GÜZEL ESER'

Bulunan tarihi eser hakkında bilgi veren Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, boğa biçimli içme kapının bugüne kadar buldukları en güzel eserlerden bir tanesi olduğunu belirterek "Günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait bir eser. Anıtsal bir yapıdaki kazı çalışmaları sırasında molozların altında bulundu. Bu yapı da tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Önceki yıllarda buna benzer iki eser daha bulunmuştu. Bu da aynı binadan çıkarılan üçüncü eserimiz oldu. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar belki de rahipler tanrıyı bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI