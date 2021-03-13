Harry Potter'ın Ron'u: Bir türlü sonu gelmedi!

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan Harry Potter serisi, 2001 ile 2011 arasında gösterime giren 8 filmle sona erdi. Dünya çapında yüz milyonlarca hayran tarafından beğeniyle takip edilen filmlerde Harry Potter, arkadaşları Ron Weasley ve Hermione Granger ile büyücülük okulu Hogwarts'ta maceralara atılıyordu. "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmiyle başlayan seri, "Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2" filmiyle sona erdi.

"10 yıl boyunca her gün hayatımdaydı"

Filmlerde Harry Potter'ın kızıl saçlı arkadaşı Ron Weasley karakterine hayat veren Rupert Grint, yıllar sonra filmler hakkında bir itirafta bulundu. 10 yıllık bir süre içinde 8 film çektiklerini hatırlatan Rupert Grint, bu sürecin kendisi için son derece sancılı olduğunu söyledi.

Bir podcast yayınında o döneme dair hislerini anlatan 32 yaşındaki Grint, peş peşe filmler çektiklerini ve bu durumun psikolojik olarak kendisini etkilediğini kaydetti. Sık sık film çekmek zorunda oldukları için 2000 ile 2011 yılları arasında hayatının hemen hemen her gününün Harry Potter ile geçtiğini aktaran ünlü oyuncu, başlangıçta sadece iki film çekeceklerini zannettiğini belirtti.

"Ödev yapıyormuş gibi hissediyordum"

Harry Potter filmlerini çekmeye başladıkları ilk yıllarda çekimlerden sonuna kadar zevk aldığını ve bütün benliğini bu işe odakladığını söyledi. Film sayısının artması üzerine bu durumun kendisine bir süre sonra "ödev yapıyormuş gibi hissettirdiğini" aktaran ünlü oyuncu, filmlerin bir türlü sonunu gelmediğini dile getirdi. Zaman zaman kendisini "Groundhog Day" filmindeki gibi hissettiğini belirten Grint, her gün aynı şeyleri çekiyormuş gibi hissettiğini belirtti. Grint, Harry Potter'ın bütün filmlerini sadece birer kez izlediğini söyledi.

Harry Potter filmleri ve çıkış zamanları