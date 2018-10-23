'Grifonlu Soylu Koltuğu' replikası Metropolis'teki 2 bin yıllık yerine konuldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti'ndeki, tiyatro bölümünün en önemli eseri durumunda olan ve aslı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 'Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikası, 2 bin yıllık yerine konuldu. Antik kentteki çalışmaları destekleyen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, 'Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikasının yerine konulması sırasında düzenlenen törendeki konuşmasında, "Grifonlu Soylu Koltuğu, 2 bin yıllık özgün yerine döndü, ziyaret edenleri yerinde karşılayacak" dedi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise "Mermer koltuk günümüzde tiyatroya eklenen yeni bir eser olarak nitelendirilmelidir. İlk bulunuş anına tanıklık eden birisi olarak büyük heyecan duyuyorum" ifadesini kullandı.

Torbalı ilçesinde Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle kazı çalışmaları süren Metropolis Antik Kenti'nde önemli bir eserin replikası, ait olduğu yere yerleştirildi. Ana tanrıça kenti olan Metropolis'teki kazı çalışmalarında korunmuş halde bulunan 'Grifonlu Soylu Koltuğu'nun replikasının, tiyatro bölümündeki yerine konulması için tören düzenlendi. Törene, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek'in yanı sıra vakıf yöneticileri, arkeoloji öğrencileri de katıldı.

ZİYARETÇİLERİ 'GRİFONLU SOYLU KOLTUĞU' KARŞILAYACAK

Halen kazı çalışmaları devam eden antik kentin tiyatro bölümünün en önemli eseri durumundaki 'Grifonlu Soylu Koltuğu' 1995 yılında bulundu. 2 bin yıldır bulunduğu alandan alınan, tamamı mermerden yapılmış koltuk, İzmir Arkeoloji Müzesi'ne konuldu. Bu koltuğun replikası ise ziyaretçilerin özgün yerinde görebilmesi için heykeltıraş Sinan İlhan tarafından pantograf tekniği kullanılarak mermerden yontulup, yeniden yapıldı. Yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki 'Grifonlu Soylu Koltuğu' replikası üzerindeki örtüyü, Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ile birlikte açan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları söyledi:

"2003 yılından bu yana kazılara destek veriyoruz. Antik kentin tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Dünya ve ülkemiz arkeoloji dünyasının merakla beklediği buluntuları biz de heyecanla takip ediyoruz. Tarihe ışık tutmak kadar, buluntuları korumanın ve daha fazla kişiyle buluşturmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Kazılarda elde edilen 11 binin üzerinde tarihi eser, bugün İzmir Arkeoloji, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergileniyor. Bu eserlerden biri de, Metropolis Antik Kenti'nin en dikkat çekici yapılarından biri olan antik tiyatroda bulunan 'Grifonlu Soylu Koltuğu'. 1995 yılı kazı çalışmalarında bulunan ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen koltuk, orijinal eserden alınan kalıpla aslına uygun olarak yeniden yontuldu. Bugün, 'Grifonlu Soylu Koltuğu', 2 bin yıllık yerine yerleştiriyoruz. 'Grifonlu Soylu Koltuğu', bundan böyle Metropolis'i ziyaret edenleri yerinde karşılayacak. Metropolis'in ulusal ve uluslararası platformda tanınmasını sağlayan ve kentin sembolü haline gelen 'Grifonlu Soylu Koltuğu'nun yeniden Metropolis'e dönmesinden büyük mutluluk duyuyorum."

KEŞFİNE TANIKLIK ETTİ

Öğrencilik yıllarından beri antik kentin kazı çalışmalarında yer alan, şu anda da Kazı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Serdar Aybek ise törende şöyle konuştu:

"Henüz bir arkeoloji öğrencisi iken 1995 yılında keşfine tanık olduğum 'Grifonlu Soylu Koltuğu'nun 23 yıl sonra orijinaline sadık bir replikası ile bulunduğu noktaya geri dönmesini görmek bizler için heyecan verici. İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki Metropolis salonunda sergilenen ve geniş bir kitleye tanıtma imkanı bulduğumuz bu nadide eser bundan böyle antik kent ziyaretçileri tarafından yerinde de görülebilecek. Heykeltıraş Sinan İlhan'ın itinayla çalışıp emek verdiği mermer koltuk bence günümüzde tiyatroya eklenen yeni bir eser olarak nitelendirilmelidir. Metropolis tiyatrosu tarih boyunca çeşitli yıkımlar geçirmiş ve değişikliklere uğramıştır. Bu kapsamda özellikle Roma Dönemi içinde diğer koltukların yerleri değiştirilmiş, yeni sunaklar ilave edilmiştir. Bizler de bugün yerine yerleştirdiğimiz koltuğu kendi dönemimizin ilavesi olarak görmeliyiz."

Konuşmaların ardından 'Soylu Koltuğu' replikası, seyyar vinç yardımıyla antik tiyatroda 2 bin yıl kaldığı yerine konuldu. Bu sırada heykeltıraş Sinan İlhan da yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi.

METROPOLİS ANTİK KENTİ

Yaklaşık 28 yıldır kazı çalışmaları süren Metropolis Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları da geçen 20 Temmuz'da başladı. Torbalı, Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis'in tarihi, kentin yakınlarındaki Geç Neolitik Çağ ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanıyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik Dönem'e ait tiyatro, meclis binası, sütunlu galeri ile Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen iki hamam yapısı, hamam ve spor alanı kompleksi, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, genel tuvalet, sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar, mekanlar bulundu.



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