Grammy gecesinde ödüller sahiplerine ulaştı!

Ödülleri veren gizli jürinin adaletli davranmadığını belirterek 63'üncü Grammy Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu yapmayacağını belirten şarkıcı The Weekend'ın yerine komedyen Trevor Noah'ın sunuculuğu üstlendiği gecede önemli ilklere imza atıldı.

"Yılın şarkısı" ödülü, Tiara Thomas ile H.E.R'in beraber seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısına gitti. Yılın şarkısı dalında aday olan diğer şarkılar şunlardı:

Black Parade (Beyonce),

The Box (Roddy Ricch),

Cardigan (Taylor Swift),

Circles (Post Malone),

Don't Start Now (Dua Lipa),

Everything I Want (Billie Eilish),

If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels)

Yılın albümü ödülü Taylor Swift'in!

Black Pumas'ın "Black Pumas" ve Coldplay'in "Everyday Life" şarkılarının da yarıştığı "yılın albümü" ödülü ise Taylor Swift'in "Folklore" albümüne gitti. Yılın albümü ödülünü üçüncü defa alan Taylor Swift, 2010 yılında "Fearless" ve 2015 yılında da "1989" adlı albümüyle bu ödüle layık görülmüştü.

Yılın kaydı ödülü Billie Eilish'e gitti

Dua Lipa'nın "Don't Start Now", Beyonce'un "Parae" ve Post Malone'un "Circles" şarkılarıyla aday olduğu yılın kaydı ödülü ise Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısına gitti. Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" en iyi solo performans oldu, Lady Gaga ile Ariana Grande'nin beraber söylediği "Rain on Me" ise "En iyi pop-grup performansı" oldu.

Dua Lipa geceden ödülsüz ayrılmadı

Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü, "En iyi Pop vokal albümü" ödülüne layık görüldü. The Highwomen grubunun "Crowded Table" isimli şarkısı "En iyi Country Şarkısı" ödülünü aldı. Miranda Lambert'ın "Wildcard" albümü ise "En iyi Country Albümü" oldu.

Beyonce'nin kızı da ödül aldı

Ünlü şarkıcı Beyonce ile Jay-Z'nin 9 yaşındaki kızları olan Blue Ivy Carter, "Brown Skin Girl" adlı klibi ile "En iyi müzik videosu" ödülüne layık görüldü. "En iyi yeni sanatçı" ödülü Megan Thee Stallion'a gitti.

Megan Thee Stallion ile Beyonce'un beraber söylediği "Savage" şarkısı, "En iyi Rap şarkısı" ile "En iyi Rap performansı" ödülüne layık görüldü. Rapçi Nas'ın "King's Disease" albümü ise "En iyi Rap albümü" oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 10:53