(Görüntülü) Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Kent Müzesi'nde yaşatılacak

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken geçen 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sinema sanatçısı Sıtkı Sezgin'in (68) hatırası Kent Müzesi'nde yaşatılacak. Müzede Sezgin'in eşyaları, fotoğrafları ve plaketlerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin’in hatırası Kent Müzesi’nde yaşatılması için girişim başlatıldı. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin, için kent müzesinde sanatçılar için ayrılan bölümde yapılacak özel alanda fotoğrafları ve bazı özel eşyaları sergilenecek. Ayrıca Sezgin'in fotoğrafları, plaketleri ve eşyaları Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde oluşturulan bir bölümde sergileniyor. 'ŞİŞKO NURİ SANAT DÜNYASINDA SEVİLEN BİR SİMAYDI' Yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Gerçekten sanat dünyasında Şişko Nuri olarak sevilen bir simaydı. Tabi Samsun’umuz da böyle değerlerin çıkması sanatçı ve tanınmış Samsun’u tanıtan bireylerin çıkması bizleri de tabi sevindiriyor. Şişko Nuri de yakın zaman da kaybettiğimiz bir değerimiz. Onun eşyaları huzur evinin bir köşesinde muhafaza edilmekte. Fakat daha sonra inşallah kent müzesinde yakın zaman da bunları ona bir köşe ayırarak Samsun'un bir değeri olarak onun isminin yaşatılması için bir çalışma başlattık. Tekrar Sıtkı Sezgin kardeşimizi rahmetle anıyorum Allah mekanını cennet etsin. Türk Sineması’na etki eden büyük katkılar vermiş bir hemşerimizdi. Bu bakımdan bizde kendisiyle iftihar ettik gene de ediyoruz. Belediye olarak bu şekilde onun adını yaşatmak adına çalışmayı yapıyoruz" dedi.