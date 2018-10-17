(Görüntülü) Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise ilk 'mikro minyatür sanat merkezi ve sergi alanı' hizmete açıldı. Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nın eser sayısı bakımınından dünyanın en zengin sanat merkezlerinden biri olduğu bildirildi. Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kalekapısı'nda oluşturulan Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı törenle hizmete açıldı. Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda, toplu iğne ucundaki satranç takımı, toplu iğne ucunda ringde boks yapan sporcular, kurşun kalem ucunda İstanbul silüeti, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i, toplu iğne üzerinde incir çekirdeğinden deve ve palmiye, iğne deliği içinde tramvay, incir çekirdeği içinde ibrik, incir çekirdeği üzerine yazılan Allah'ın 99 ismi, saç teli üzerine atılan Atatürk imzasının da aralarında bulunduğu 40 esere yer verildi. Eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar konulup, özel merceklerle ışıklandırmanın da yapıldığı Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'ın açılışında konuşan Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, şöyle dedi: "35 yıl boyunca yaptığım mikro heykellerin bir bölümünü burada sergiliyorum. Tilki bıyığı, balık kılçığı, örümceğin bacağının kılı, arı iğnesi gibi çok hassas materyaller ile eserler yapılıyor. Bu o kadar hassas çalışma gerektirir ki, nefesiniz, saçınızdan düşen bir tel, toz parçası bile eseri bozabilir. Son derece değişik çalışma gerektirir, hassasiyet gerektirir. Bunların en büyüğü 1 milimetreyi geçmiyor. Eğer bir yere toplamaya çalışırsanız tamamı 3 santimetre yer kaplar. Tabii ki bunlara özel mikroskop ve özel merceklerle bakılabiliyor. Bu nedenle dünyada, bunu yapan sadece 3 profesyonel var. Müzemiz dünyadaki en kapsamlısı oldu. Bina, mekan olarak en küçük, sanat eserleri olarak en büyüğü oldu." Korkmaz, sergi alanının hazırlanması için 1 yıllık emek harcandığını kaydetti. ÇOK ENTERASAN 40 ESER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR Dünyanın 3'üncü Türkiye'nin ise ilk mikro müzesi olan sergi alanında oldukça önemli eserlerin bulunduğunu vurgulayan Korkmaz, "Burası, eser sayısı açısından 40 mikro eserle dünyanın en kapsamlı müzesi unvanını taşıyor. Buradaki eserlerin en önemlileri dünyanın en küçük çinileri ve saç teline yazdığımız besmele ile dünyanın en küçük satranç takımı. Sergilenen eserler arasında 'Eyvah Kırıldı' da var. Bir darının içine kayıkçı yapmıştım. Eser 5'inci ayında bitme aşamasında iken saçımdan düşen bir tel, eserin iki kolunu kırdı. Ben de o eseri öylece 'Eyvah Kırıldı' adı altında sergilemeye karar verdim. Normal bir eser 5-6 ayda biter. Çok hassas çalışma gerektirir. Bir iki denemede bitmiyor. Örneğin, bir cami yapacaksınız defalarca minaresi kırılıyor, defalarca yeniden yapıyorsunuz. Onarma şansınız yok. Çok enteresan 40 eser ziyaretçileri bekliyor. Dünyada mikro sanatın çok özel ziyaretçileri var. Buraya da çok ilgi göstereceklerini tahmin ediyorum" diye konuştu. BARSELONA VE KİEV'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise eserlerin taşınması, yerleştirilmesi aşamalarında endişelendiğini belirtip, "Bu müze Barselona ve Kiev'den sonra dünyanın 3'üncü müzesi oldu. Eser sayısı bakımından en büyük müze. Kuşadası'na bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki Yunan adasında 8 müze var. Kuşadası'nda ise hiç yoktu. Kervansaray ile yola çıktık. Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi'nden (KUAKMER) sonra burasını açıyoruz. İçerisi çok güzel oldu. Artık endişelerim yok oldu. Tüm yapmak istediğimiz Kuşadası'nın değerlerine sahip çıkmak. Kuşadası'nı turizmin amiral gemisi haline getirmek" dedi. Kuşadası turistik çarşısında Tarihi Kale Kapısı üzerindeki mikro minyatür müzesi her gün açık olacak ve 10'ar kişilik gruplar halinde gezilebilecek. Bir süre ücretsiz gezilebilecek müze, daha sonra alınacak Belediye Meclis kararıyla ücretli olacak. Müzenin tüm geliri, çocuklar için harcanacak.

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