(Görüntülü) Tiyatro dünyası Kadıköy’deki temel atma töreninde buluştu

İSTANBUL, ()-KADIKÖY Belediyesi, Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro binası kazandırmak için yola çıktı. İstanbul’un önemli gösteri ve sanat merkezlerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro' binasının temeli, tiyatro sanatçıları ile birlikte atıldı. Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi üzerinde kurulacak Kadıköy Tiyatro’nun temel atma törenine birçok sanatçı katıldı. Aziz Rutkay, Gülriz Sururi, Emre Kınay, İsmail Düvenci, Zihni Göktay, Betül Şahin, Orhan Aydın, Betül Arım, Cem Davran, Tarık Şerbetçioğlu, Mert Fırat, Taner Duran, Onur Ünsal, Timur Acar, Tamer Rumeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İl ve İlçe protokolünün katıldığı temel atma törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. “HERKESE UMUTSUZLUK POMPALANAN BU DÖNEMDE BU YATIRIM ÇOK DEĞERLİ” Kadıköy Tiyatro’nun tüm oyuncular gibi kendisini de heyecanlandırdığını kaydeden oyuncu Mert Fırat, şöyle konuştu: “Kadıköy Tiyatro Platformu hepimizin katkı sağladığı bir proje aslında. Birçoğumuzun sahnesi ziyaret edildi. O sahnelerde paylaştığımız bilgi birikimi de ortak bir alan haline gelmesini sağladı. Bu anlamda belediye tiyatroculardan, mimarlardan veya akustik tasarımcılarından birçok alanda danışmanlık aldı. Ve salonun daha işler hale gelmesi için belediyenin çok büyük katkısı oldu. Genelde salonların projesi, oyunculardan bağımsız gerçekleştirilir. Ancak bu proje, daha ilk yıllarında çok fazla sanatçının fikri alınarak yapıldı. Hiç boş kalmayacağına ve yeniliklerle geçeceğine inanıyorum. Herkese umutsuzluk pompalanan ve canını sıkan bu dönemde böyle bir yatırım yapmak oldukça değerli.” “MÜCADELEMİZİ SANATIMIZI YAPARAK SÜRDÜRECEĞİZ” Oyunca Taner Duran açılacak tiyatro merkezi ile ilgili, “Bu zamanda böyle yatırımlar yapmak bizi çok gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Sanat yapma şevkimiz artıyor. Sanat; mücadelenin en güzel alanıdır ve biz de mücadelemizi sanatımızı icra ederek sürdüreceğiz” diye konuştu. “UMUDUMUZU BÜYÜTEBİLMEK İÇİN ARTIK BİR YERİMİZ DAHA VAR” “Bugün burada bu güzel yatırıma destek olmak için bir aradayız” diyen oyuncu Volkan Yosunlu ise, “Umudumuzu büyütebilmek için artık bir yerimiz daha var. Bir kalemiz daha oldu. Kadıköy, Kadıköy Tiyatro’yu hak etmişti” ifadelerini kullandı. “TEK BAŞINA MÜSTAKİL BİR TİYATRO BİNASI TİYATRO KADIKÖY” Açılış töreninde kürsü konuşması yaptıktan sonra tiyatro merkezi ile ilgili bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, şunları söyledi: “Tek başına müstakil bir tiyatro binası Kadıköy Tiyatro. 8 bin 300 metre kare kullanım alanı var. 400 kişilik büyük bir salonu var. Altındaki bin kişilik alan ise farklı şekilde bölünebilecek. Hem bir tiyatro kütüphane hem bir tiyatro kafe gibi insanların entelektüel anlamda birbirleri ile iletişime geçebilecekleri bir yer. Tiyatro yaşamın kendisidir. Bu binalar müstakil anlamda ne kadar saygı görürse, geliştirilirse ülkedeki insanlar, kadınlar, çocuklar, gençler o şekilde gelişir. Sanatın gelişmediği hiçbir ülke ne sanayide, ne teknolojide, ne de bilimde öne geçemiyor. Biz bunu bildiğimiz için Kadıköy Belediyesi olarak 5 yıl içerisinde sanat ile ilgili çok fazla proje yaptık. En önemli projelerden birisi de bu. Yaklaşık bir yıl sonra burada açılışını yapacağız” dedi. ‘KADIKÖY TİYATRO’ TİYATROCULARIN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINARAK TASARLANDI ‘Kadıköy Tiyatro’ tiyatro oyuncularının, Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun, profesyonel tiyatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının görüş ve önerileri ve dünyadaki örnekleri dikkate alınarak projelendirildi. Sahne tasarımı, ses, ışık, prova odaları gibi farklı konularda ayrı ayrı toplantılar düzenlendi, konunun uzmanları projeye katkı sundu. Tiyatrocuların ihtiyaçları ve deneyimleri gözetilerek mimar Özgür Bingöl ve İlke Barka tarafından tasarlanan tiyatro binası için, Avrupa’daki 13 ‘blackbox’ tiyatro salonu detaylı olarak analiz edildi. ULAŞIM AĞLARININ MERKEZİNDE Acıbadem - Koşuyolu Bölgesinde, ulaşım ağlarının merkezinde (Metro, Marmaray, Metrobüs, Avrasya Tüneli) inşa edilecek olan Kadıköy Tiyatro, toplam 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. ‘MEYDAN SAHNE’DE 360 DERECELİK SEYİR Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan Kadıköy Tiyatro’da, meydan sahne düzeninde 360 derecelik bir izleme alanı olacak. Oyuncuların izleyicilerin ortasında performans sergileyebilecekleri bu sahne, 400 izleyiciyi ağırlayabilecek. Salon oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek. Ayrıca Kadıköy Tiyatro, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare olacak. Gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekanlarına dönüştürülebilen prova salonlarında tiyatrocular 7 gün 24 saat prova yapabilecek.