(Görüntülü) Tatillerin değişimi, karikatürlerle anlatıldı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, bu yıl 9'uncusü gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın sergisi açıldı.



Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde düzenlenen sergi açılışına çok sayıda davetli katıldı. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, kendisinin yöneticiliğini üstlendiği Anatolia Turizm Akademisi'nce gerçekleştirilen 'Dünden bugüne tatillerin değişimi' temalı turizm karikatürleri yarışmasına 62 ülkeden 584 sanatçının toplam 1101 eseriyle katıldığını söyledi. Kozak, "Yarışmaya katılan karikatürcüler, tatil anlayışının dünden bugüne değişimini çizimlerine yansıttılar. Mağara devrinden bugüne olan değişimi çizenler de var. 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen yarışma, dünyadaki tek turizm karikatür yarışması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle düzenlenen yarışma, gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmada gençler kategorisinde bu yıl birincilik ödülünü İran'dan Zahra Omidi kazanırken, yetişkinler kategorisinde de birincilik ödülü yine İranlı karikatür sanatçısı Mohsen Zarifian kazandı" diye konuştu.



Prof. Dr. Kozak, yarışmayı ilk olarak 2009 yılında, 2011'de yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Özer ile birlikte düzenlediklerini belirterek, "Onun vefatından sonra bu iş bana kaldı. Gücüm ve sağlığım elverdiğince de yapacağım" dedi.



Sergi açılışına katılan Prof. Dr. Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer de Prof. Dr. Nazmi Kozak'a teşekkür etti. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanatevi'nde açılan ve ilgi gören sergide, yarışmada finale kalan 230 eser arasından seçilen 41 eser bulunuyor.