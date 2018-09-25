(Görüntülü) Sinemanın ustaları ödüllendirildi

Gökhan KESKİNCİ- Can ÇELİK/ADANA, () - 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Sineması'na katıda bulunan usta sanatçılar Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a 'Onur Ödülü', yönetmen Şerif Gören'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' ve Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya ise 'Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü' verildi. Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur ödülleri gecesi, Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca'nın yaptığı törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı. YERLİ VE MİLLİ OLMADAN EVRENSEL OLMAK MÜMKÜN DEĞİL Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, yerli ve milli olmadan, evrensel olmanın mümkün olmadığını söyledi. Festivalin Türk Sineması geleneğinden aldığı güçle 1969 yılında başladığını hatırlatan Sözlü, şöyle konuştu: "Hem yerli sinemamıza, hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk Sineması'nın zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizim ki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz, o sinemaya, Türk Sineması'na, Türk Sanatı'na, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz." VİZYON SAHİBİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ RUSYA'YA Başkanı Sözlü, konuşmasının ardından Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü'nü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verdi. Ödülünü alan Fedorchenko, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti. YÖNETMEN GÖREN'E 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ' Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almak için sahneye gelen Şerif Gören, ilk filmini Adana'da çektiğini belirtip, bunun kendisine çok uğurluğunu geldiğini söyledi. Adana'nın kendisine ustası Yılmaz Güney'i hatırlattığını dile getiren Gören, "O bana 'Şerif kardeş', ben ona 'Yılmaz ağabey' derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabii ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal'in tavla oynayışını, tespihini hiçbir zaman unutmadım. 25'inci yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Sözlü, Gören'e ödülünü takdim etti. CÜNEYT ARKIN KATILAMADI Gören'in ardından Türk Sineması'nın usta oyuncuları Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a Onur Ödülleri verildi. Cüneyt Arkın, sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamazken, ödülü ise eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın'a takdim edildi. Törene görüntü kaydı ile mesaj gönderen Arkın, güzel Adana'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. KONUŞMASI ALKIŞ TOPLADI Babası adına aldığı ödülü, kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirten Murat Arkın, konuşmasıyla alkış topladı. Babasının 51 yılını Türk Sineması'na adadığını aktaran Arkın, şöyle devam etti: "Çok ter döktü yetmedi, kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında, istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını, hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil, gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza'nın ta kendisi, Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle, halkına olan aşkıyla, askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın." DELLA MİLES'TEN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARKILAR Ödül törenin ardından ABD'li pop müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe ve İngilizce seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Dansları ve sesiyle izleyenleri büyüleyen Miles, unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film yarışacak. FOTOĞRAFLI