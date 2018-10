(Görüntülü) Sanal ortamda dev kitap fuarı

Gizem KARADAĞ/ANKARA,() - TÜRKİYE’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olan ‘Kitapseç‘ firması, ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Fuarda, 1 milyona yakın stok ürün bulunuyor.





Ankara kurulduğu 2009 yılından bu yana Türkiye’de online kitap alışverişinin en güçlü ismi olmayı başaran ‘Kitapseç’ firması, en uygun fiyatlarla ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. 24 saat içerisinde verilen siparişlerin sevkiyatını en kısa sürede gerçekleştiren firma, her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Şu anda 120 kişinin çalıştığı firma ilk kez kendi sanal fuarını kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan’ın fikriyle oluşturulan sanal fuar, 1 milyona yakın stok ürün ile başladı. Sanal ortamda 1 Ekim’de başlayan fuar, 1 Kasım da sona erecek.





‘TÜRKİYE’NİN TÜM ALANLARINA HİTAP ETMEK İSTİYORUZ’





Türkiye’de okuma oranının her geçen gün yükselmesi için etkinlikler düzenlendiğini belirten Kitapseç Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan, “Bizde Türkiye’nin tüm alanlarına hitap etmek istiyoruz. Alım gücünün yavaşlamasından kaynaklı bizde fuarı erken tarihe almaya karar verdik. Ülkemizde düzenlenen fuarlar bölgesel olarak her ilde kendine göre belirleniyor. Ama çoğu il şanslı değil. Özellikle Doğu Bölgesi’nde öğrencilere ürün ulaşması çok zor oluyor. Bizde Türkiye’nin her noktasına ilçelerine, köylerine ve beldelerine kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu hem son kullanıcıya hem de üreticiye çok katkı sağlamaktadır” dedi.





‘YÜZDE 70’ VARAN İNDİRİMLERİ SON KULLANICIYA SUNMAKTAYIZ’





Eğitimin en büyük etkeninin kitap olduğunu vurgulayan Ali Candan, şöyle konuştu:





“Kısa bir zaman önce eğitim-öğretim yılı başladı. Veliler ve öğrenciler çok yoğun bir şekilde eğitim materyalleri temin etmeye çalışıyorlar. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük. Genelde Türkiye’deki fuarlar Kasım ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu bu son günlerdeki döviz artışından kaynaklı ürünlere ciddi bir şekilde zam geldi. Bizde piyasadaki bu krizi insanlara farklı bir şekilde fayda sağlarız diye düşündük. Bu fuar sürecinde yayınevleri özel indirimler sağladılar. Biz de tamamını son kullanıcıya yansıttık. Normalde alım gücü 5 üründen 3’e düşerken, biz bunu 3’e düşürmemek için fedakârlık yapıyoruz. Çünkü eğitim çok önemli. Eğitimsiz toplum olamaz. Fuar süresince yüzde 70’ varan indirimleri son kullanıcıya sunmaktayız.”





‘FUARDA MERAKLA BEKLENEN YENİ KİTAPLAR YER ALACAK’





2009 yılından bugüne sınav ve yardımcı kaynaklarda ‘Kitapseç’ firmasının bu işin öncüsü olduğunu ifade eden Ali Candan, “ Aynı önemi kültür kitaplarında da sunmaya çalıştık. Ülkemizin okuma alışkanlığının artması bizim için çok önemli. Ayrıca, sanal fuarda okuyucunun merakla beklediği yeni kitapların yanı sıra geçmişten gelen nostaljik kitaplarda yeni okuyucuyla buluşmak için yer alacak” şeklinde konuştu.





‘KAPIDA ÖDEME SEÇENEĞİ EKLEDİK’





“E-ticarette güven çok önemli” diyen Ali Candan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





“Bizimde sektördeki 10 yıllık tecrübemiz var. Bunu fuara yansıtarak doğru ve kaliteli ürün ile uygun hesaplı ürünü son kullanıcıya ulaştırmanın gururunu yaşamaktayız. Özellikle hitap ettiğimiz öğrenci kitlesinin kredi kartı kullanamamasından dolayı kargo firmalarının da yardımıyla kapıda ödeme seçeneğini ekledik. Öğrenci eğer kredi kartı kullanmıyorsa ya da kredi kartı bilgisini girmeden ürün kapısına geldiğinde ödemesini gerçekleştiriyor. Bu kullanıcı açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor”





Yaşanan ekonomik gelişmelere rağmen, 60 personel alarak istihdam sağladıklarını kaydeden Ali Candan, fuarın hem üreticiye, tüketiciye hem de kullanıcıya katkısı olduğunu belirtti.