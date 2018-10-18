(Görüntülü) Prof. Dr. Ortaylı: 12 adaları Lozan'da verdik demek, cehalettir (LOZAN BÖLÜMÜ)

(Görüntülü) Prof. Dr. Ortaylı: 12 adaları Lozan'da verdik demek, cehalettir (LOZAN BÖLÜMÜ)

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