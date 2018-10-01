(Görüntülü) MilyonFest, MFÖ konseriyle sona erdi

ESKİŞEHİR'de düzenlenen ve 4 gün süren 'MilyonFest Eskişehir' etkinliği MFÖ konseriyle sona erdi. Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Mola Tesisleri'nde düzenlenen MilyonFest Eskişehir etkinliğinin son gününde MFÖ sahneye çıktı.1984 yılında çıkardıkları ilk albümleri 'Ele Güne Karşı'dan bu yana 13 albüm ve sayısız şarkıya imza atan MFÖ, sahne performanslarıyla etkinliğe katılan gençleri coşturdu. MilyonFest etkinliğinde dört gün boyunca Athena’dan Selda Bağcan’a, MFÖ’den Hayko Cepkin’e, Teoman’dan Şebnem Ferah’a, Pentagram’dan Manga’ya kadar 28 sanatçı ve grup sahne aldı. Festivalin organizatörü Umut Kuzey, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirmeye devam edecekleri festivallerde önümüzdeki sezon daha çok engelli gencin festival atmosferini soluyabilmesi için proje geliştireceklerini belirterek, festivallerin eğlenceden daha çok bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

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