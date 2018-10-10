(Görüntülü) ‘Kırmızı Yansımalar’ sergisi açıldı

İSTANBUL, () -SANATÇI Gamze Lim’in ‘Kırmızı Yansımalar’ isimli resim sergisi Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery'de açıldı. Yaşamın içindeki tutkuların, soyut dışavurum tarzında yorumlandığı sergi, 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.





Aynı zamanda müzisyen olan Gamze Lim’in ‘Kırmızı Yansımalar’ resim sergisi Trump Art Gallery'de kapılarını açtı. Melih Kibar’la pek çok jingle, dizi ve film müziği seslendiren Gamze Lim, hisleri ve kalp gözüyle şekillendirdiği resim çalışmalarında hissetiği enerjiyi, soyut dışavurum tarzında yorumladığını söyledi.





"KEYİFLİ BİR SERGİ OLDU"





Sergide 36 tane eser olduğunu belirten Lim, "Tutkunun rengi kırmızı ben de hayatımızdaki tutkuları yorumlamak istedim. Böylece tablolarımda kırmızıyı yorumlamış oldum. Sergi 36 eserden oluşuyor. Hepsi buraya sığmadı, dolu dolu keyifli bir sergi oldu. 31 Ekim'e kadar da açık olacak" dedi.





"HER TABLONUN FARKLI BİR ENERJİSİ VAR"





İnsanların hayatındaki tutkuların artı ve eksileri olduğunu ifade eden Lim, "Bazıları pozitif bazıları negatif olarak bizi etkiliyor. Tabloların her birinin de ayrı bir enerjisi var. O an hissettiğim enerjiyle, tabloları sanki hayatımızın çeşitli odaları gibi düşünerek yaptım" diye konuştu.





Lim, tutkunun rengi olarak nitelendirdiği kırmızıyı eserlerine somut bir biçimde yansıtıyor. Yaşamın içindeki tutkuları, artı ve eksi yönleriyle çalışmalarında ifade eden sanatçı, izleyicileri de tablolarda kendi iç dünyalarını bulmaya davet ediyor.





Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği‘Kırmızı Yansımalar’ resim sergisi 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.