(Görüntülü) İstanbul Aydın Üniversitesi 'Welcome Day' ile coştu

İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi öğrencileri, yeni döneme coşkulu bir "Welcome Day" programı ile "hoş geldin" dedi. Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, oyunlar ve dans gösterilerinin ardından İAÜ'lüler Sattas ve Edis ile coştu.





İstanbul Aydın Üniversitesi, yeni dönemi geleneksel "Welcome Day" ile karşıladı. Öğrenci kulüplerinin stantları, dans gösterileri, DJ performansları ve amatör müzik gruplarının sahne almalarının ardından İAÜ'lüler, Türk reggae müzik grubu Sattas ve ünlü popçu Edis ile coştu.





Üniversitenin Florya'daki Halit Aydın Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, İAÜ Müzik Kulübü'nün konseriyle başladı. Uluslararası öğrencilerin dans ve müzik performanslarının ardından DJ performansı ile devam eden gece, ünlü Türk reggae grubu Sattas'ın performansı ile devam etti.





DANS VE MÜZİK ZİRVE YAPTI





Özellikle Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" adlı eserinin reggae yorumuyla İAÜ'lüleri coşturan Sattas, birbirinden ünlü şarkılarıyla gençleri eğlendirdi. Son olarak sahne alan Türk pop müziğinin yükselen isimlerinden Edis'le eğlence zirveye çıktı. Başta yeni çıkan teklisi "Ân" olmak üzere en popüler şarkılarını seslendiren Edis, İstanbul Aydın Üniversiteli öğrencilerin coşkularından çok etkilendiğini söyledi.