(Görüntülü Haber) Halikarnas Balıkçısı,127'nci doğum gününde anıldı

BODRUM'a 1925 yılında sürgüne gönderilen ve ilçenin tanınmasında büyük rolü olan 'Halikarnas Balıkçısı' olarak bilinen edebiyatçı- yazar Cevat Şakir Kabağaçlı, 127'nci doğum yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sürgüne gönderildiği Bodrum'a damgasını vuran ünlü edebiyatçı, şair ve doğa tutkunu Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğumunun 127'nci yıl dönümünde Gümbet Mahallesi'nde adına yaptırılan müzeyle mezarının bulunduğu alanda törenle anıldı. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Hüseyin Boyacı Ortaokulu öğrencileri ve Balıkçı'yı sevenler, programa katıldı. Açılış konuşmasını yapan emekli öğretmen Hatice Yücel, "Amacımız Balıkçı'nın yaşantısını, hayat felsefesini, düşüncelerini unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak. Bizler 'Anadolu gibi yurdun, Balıkçı gibi dostun olsun' felsefesi ile büyüdük. Balıkçı, sürgüne geldiği ilçemizde yaşam, doğa, çevre, mavi yolculuk sevgisini aşıladı. Bugün Bodrum sokaklarında begonvilleri, okaliptüsleri görüyorsak, Bodrum yemyeşil bitki örtüsü, mavi deniziyle anılıyorsa bunu Balıkçı'ya borçludur. Onun yetiştirdiği nesiller Bodrum'u korumuştur. Bizler onun gösterdiği yoldan gideceğiz, onun ilkelerini çocuklarımıza, torunlarımıza aşılayacağız" dedi. Emekli öğretmen Hatice Orman ise "Üzerinde yaşadığımız vatan toprağını, denizini, doğasını bize sevdiren Balıkçı'dır, onun ilkeleridir, onu asla unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Mihriban Er ise "30 yılı Balıkçı'nın anıları ve kitaplarını okumakla geçirdim. İstanbul'dan bir süre önce Bodrum'a yerleşerek tiyatro çalışmalarına başladım. Balıkçı'nın dediği gibi 30 yıldır Bodrum'a geliyorum ve her gelip dönüşümde aklımın ve ruhumun bir bölümünü burada bırakıp dönüyordum. Şimdi tamamen Bodrum'a yerleştim. Balıkçı'nın bizlere emanet ettiği Bodrum'u doğası çevresi ve yaşam sevgisi ile korumak hepimizin görevi" dedi. Denizciler Derneği ve Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, programda Kabaağaçlı'nın 'Merhaba' isimli şiirini okudu. Kabaağaçlı'nın Bodrum'a ilk geldiğinde diktiği ve çoğalttığı 'Narteks' isimli bitkinin ortaokul öğrencileri tarafından dikilmesiyle anma programı sona erdi.

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