(Görüntülü) Gök Medrese, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi olacak

SİVAS'ta, Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Gök Medrese'de 20 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Gök Medrese'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, restorasyonun Kasım ayında bitirilecek eserin, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi müzesi olarak hizmet vereceğini söyledi. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında, mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese'nin yıllardır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Gök Medrese'de incelemelerde bulunan Sivas Valisi Davut Gül, restorasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Akaylar konağında düzenlenen toplantıya katılan Vali Gül'e, Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tarihi Gök Medrese'de devam eden restorasyonda sona gelindiğini ve Kasım ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Gül, "Restorasyon zor bir süreç. Bu tabi bir yere demir bağlayıp beton atmaya benzemiyor. Çok ince işçilikler var. Bir malzeme buluyorsunuz, uygun görülmüyor tekrardan başka bir malzeme buluyorsunuz. Şu an itibari ile Kasım ayı gibi bitirilmesi hedefleniyor. Özetle bu yıl içerisinde bitirilecek. Gülhane'de bu sene rahmetli oldu Fuat Sezgin hocanın yaptığı İslam Bilim ve Teknik Müzesi var. Onun bir benzerini burada yapacağız. İslam bilim adamlarının keşifleri, onların hayatları, onların bilime insanlığa kazandırdıklarını burada göreceğiz. Aynı zamanda içinde bir odasını kütüphane yapacağız, dışı da insanların oturup kalktığı bir mekan olacak ama özetle medrese mantığına uygun olacak. Sonuçta bunu yaparken bilim, ders ve buna benzer bir vakfiyesi var. Bu amaca uygun bir yapılanma olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından da 2019 yılı Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Dolayısıyla da Fuat Sezgin'in böyle bir eserinin burada yapılması, Cumhurbaşkanlığının Fuat Sezgin yılı ilan etmesi de ayrıca örtüşmüş olacak" dedi. Vali Gül, şehir merkezinde bulunan Taşhan, Güdük Minare ve tarihi Ulu Cami'de de çalışma başlatacaklarını söyledi. Gül, "İnşallah bundan sonraki süreçte Taşhan başta olmak üzere Güdük Minare ve buna benzer eserlerimizi biz şehre kazandırmak istiyoruz. Bunların kamulaştırma problemleri var. Süreç bir şekilde başladı, devam ediyor. Uzun bir süre devam alıyor ama etrafının açılıp Güdük Minare de eşsiz bir eser, Taşhan da essiz bir eser, hatta Sivas merkez Ulu Cami, üçüne de bir el atmak gerekiyor. Belediyenin başlayacağı Kale projesi ile beraber Ulu Cami'nin orada mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Proje süresi devam ediyor. Eski Selçuk Ortaokulu'nun olduğu alan ise gül bahçesi, yeşil alan olacak" dedi.

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