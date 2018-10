(Görüntülü) Genco Erkal: “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum”

NAZIM Hikmet’in şiirlerine sesiyle “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni” eserinde yeniden hayat veren tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kadir Has Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Çalıştayı’nda öğrenciler, öğretim üyeleri, çalışanlar ve mezunlarla buluştu. Ünlü şairin şiirlerini teatral bir yorumla sahneye taşıyan Genco Erkal, gösterdiği performansla uzun süre ayakta alkışlandı. Ünlü şairin pek çok eserini tiyatroya taşıdığını söyleyen Erkal, “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum, şimdi de onunla ortak bir eserde buluştuk” dedi. Kadir Has Üniversitesi bu yıl ilk kez düzenlediği Kitap Çalıştayı kapsamında, Nazım Hikmet’in şiirlerini Genco Erkal’ın sesiyle buluşturan “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni” kitabını ve CD’leri öğrencilerine, akademisyenlerine, çalışanlarına ve mezunlarına hediye etti. İlk etapta 300 kitabın hediye edildiği katılımcılar kitabı okuyup şiirleri dinledikten sonra çalıştayda bir araya geldi. Etkinlikte, eserlere sesiyle hayat veren tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile buluşan katılımcılar hem sanatçının performansını izledi hem de merak ettikleri soruları kendisine sorma fırsatı buldu. “NAZIM BİR DÜNYA ŞAİRİYDİ” Çalıştay boyunca Nazım Hikmet’in pek çok şiirini teatral bir yorumla seslendiren Erkal, sanatçının eserleriyle nasıl tanıştığını, hayatını nasıl etkilediğini de katılımcılarla paylaştı. İlk olarak ortaokulda Nazım Hikmet’in bir şiirini duyduğunu ancak eserin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Erkal, “Seneler sonra o etkilendiğim şiirin Nazım Hikmet’in ‘Mavi Gözlü Dev’ eseri olduğunu öğrendim. Kendisini bilerek okuduğum ilk şiiri ise ‘Kuvayı Milleye Destanı’dır, bu eser beni çok etkilemişti. Kitaplarını okumaya devam ettikçe onlarla ilgili duygularımı paylaşmaya karar verdim. 1975 yılında ilk kez ‘Kerem Gibi’ isimli şiiri oyunlaştırdım. Baştan sona şiir olan bu oyunda Nazım kendini anlatıyordu. Daha sonra ‘İnsanlarım’, ‘Sevdalı Bulut’ oyunlarını yaptım. ‘Sevdalı Bulut’u hem Türkiye hem Fransa’da oynadık. Nazım bir dünya şairiydi. Bunu yine Fransa’da oynadığımız bir oyunda anladık. Seyirciler burada nasıl tepkiler verdiyse orada da aynı duyguları gördük. Yazılanlar bize özgü olmasına rağmen duygu herkese geçiyordu” ifadelerinde bulundu. “HAYATIMIN HER ANINDA YOL GÖSTERİCİM OLDU” Nazım Hikmet’in zor günler yaşamasına rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Erkal, “Onun bize bıraktığı en önemli şey umut oldu. Ben onu ilk tanıdığımda babamla aynı yaştaydı o yüzden kendisine baba gibi bakıyordum. Sonra kardeş olduk. O gittiğinde 60 yaşındaydı ben ise şimdi 80 yaşındayım ve onun abisi oldum. Ondan çok şey öğrendim. Hayatımın her anından yol göstericim oldu” diye konuştu. Erkal kitapla ilgili olarak ise “Ben yıllarca Nazım’ın sesi oldum, şimdi de onunla ortak bir eserde buluştuk” dedi. Çalıştayı takip eden isimler arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti ve Erkal’a çalıştay sonunda kendi fotoğraflarının olduğu bir tablo hediye etti. Nazım Hikmet’in sevda, hasret ve siyasi içerikli şiirlerinden derlenen “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni” kitabındaki 51 eseri seslendiren Erkal, etkinlik sonrasında kitaplarını sevenleri için imzaladı. “SEÇİMİ ALANININ EN İYİLERİ ARASINDAN YAPTIK” Kitap okumanın ruhun ve beynin bir ihtiyacı olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, bu etkinlikte üniversite olarak öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları, mezunları ortak bir noktada buluşturduklarını söyledi. İlk kez düzenlenen Kitap Çalıştayı ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Berker, “Aylar önce bir kitap seçtik ve bundan yüzlerce satın aldık. Daha sonra bu kitapları öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza, mezunlarımıza hediye ettik. Bunun karşılığında beklediğimiz tek şey bu kitabı okumaları ve çalıştaya gelmeleriydi. Bunu sıkı bir şekilde takip etmedik tabi ama burada olmalarını çok arzu ettik. Burada seçilen eserin, sanatçının çok büyük bir önemi var. Bu seçimi yaparken bizi aydınlatan birçok insan arasından en iyilerinden birini seçtiğimize inanıyoruz. Kendisi de bizi burada entelektüel ve hissi bir şekilde ödüllendirdi” diye konuştu. SIRADAKİ KİTAP İPEK ÇALIŞLAR’IN MUSTAFA KEMAL’İ Senede en az bir kez olacak şekilde çalıştayı yapmaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Berker, “Bu etkinliğe çok yüksek bir katılım oldu. İlk başta aldığımız 300 kitap bitti yenilerini satın aldık ve isteyenlere dağıttık. Bu katılımla gördük ki aslında insanların da böyle bir etkinliğe ihtiyacı varmış” dedi ve ekledi: “Sıradaki çalıştayın kitabı ise İpek Çalışlar’ın Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı olacak.”

