(Görüntülü) Fransız aktör Vincent Cassel, Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - FRANSIZ sinemasının en önemli aktörlerinden Vincent Cassel, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geldi. Fransa'nın mülteciler konusunda Donald Trump'ın ABD'si kadar olmasa da ona yakın bir duruma geldiğini söyleyen Cassel, "Dünyada sınırları kapatmak gereğini duymuyorum ama Suriye'den gelen her insanın doğru düzgün insan olduğunu düşünmek de doğru değil" dedi. Fransız oyuncu Vincent Cassel, THY'nin sponsorluğunda Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış konuğu olarak Antalya'ya geldi. Bu akşam gerçekleştirilecek açılış töreninde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alacak olan oyuncu, konakladığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Gazetecileri, Fransızca, İngilizce ve Türkçe selamlayan Cassel, Türk sinemasından hangi filmleri izlediği yönündeki soruya, "Hayır, izlemedim" yanıtını verdi. Film seyretmekle vakit kaybedeceğini düşündüğü için seyretmediğini belirten Cassel, "Ben film yapıyorum, bununla zaman harcayamam. Gerçek hayatı takip ederek sinemaya sunmak önemli" dedi. FRANSA, TRUMP'IN ABD'Sİ DEĞİL AMA ONA YAKIN Fransa'ya gelen mültecilere ilişkin görüşleri sorulan Vincent Cassel, "25 yıl önce bir filmimde mültecilere bir bölüm ayırdım. O zaman Fransa kucak açıcıydı. Bazı nedenlerden dolayı Fransa kendini kapatma gereği hissetti. Şu anda medyada o kadar çok korkutuyorlar ki 'Bizden fazla olacaklar' vurgusu yapılıyor. Doğal olarak bazı şeyleri kapatıyorlar. Trump'ın ABD'si değil ama ona yakın bir şey oldu. Terörizmden dolayı insanlar korkuya kapıldı. Dünyada sınırları kapatmak gereğini duymuyorum ama Suriye'den gelen her insanın doğru düzgün insan olduğunu düşünmek de doğru değil" diye konuştu. 'FESTİVALİ BİLİYORUM' Cassel, Uluslararası Antalya Film Festivali'ni bildiğini ve daha önce de davet aldığı festivale zamansızlık nedeniyle bugüne kadar gelemediğini söyledi. Cassel, festival kapsamında eski filmlerinin gösterilmesinin kendisi için en büyük ödül olduğunu anlattı. KİLİSİYE BOMBA KOYMUŞ GİBİ 'Oscar' ve 'Cannes' gibi büyük ödüllerin politik olduğunu da anlatan Cassel, "Oralara sadece katılmak için bir milyon dolarınız olmalı. Örneğin 'Artist' filminin tanıtımı filmden daha pahalıya mal oldu. Bu nedenle ödülleri önemsemiyorum" dedi. tecavüz sahneleriyle akıllara kazınan 'İrreversible- Dönüş Yok' filmiyle ilgili ise Cassel, "Cannes Festivali'nde film gösterilirken kiliseye bomba koymuş gibi hissetim" dedi.