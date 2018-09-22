(Görüntülü) Çay alım yerinde film gösterimi

RİZE’de devam eden Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali kapsamında, çay alım yerinde film gösterimi yapıldı. Gürcü çay işçisinin konu edildiği ve Rizeli gençlerin de rol aldığı ‘Elene’ adlı film, yöre sakinlerince ilgiyle izlendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Rize Valiliği tarafından Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali düzenlendi. Festivalde, kentte çekilen kısa filmler seyirciyle buluştu. Festivaldeki filmlerin gösterimi için ilginç mekânlar seçilmesi dikkat çekerken, 3 yıl önce Kalkandere ilçesinde çekilen ve birçok film yarışmasında ödüle layık görülen, Gürcü çay işçisinin konu edildiği ‘Elene’ adlı film ise Çaykur’a ait İslampaşa çay alım yerinde seyirciyle buluşturuldu.



Festival koordinatörü Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize’de ilkini gerçekleştirdikleri film festivalinin çok dolu programlarla devam ettiğini belirtti. Alemdaroğlu, “Festival kapsamında özel bir gösterim yaptık. Yeri Rize olunca ve konu da çay olunca gösterimimizi de çay alım yerinde yaptık. Hem il dışından gelen misafirlerimize çay alım yerlerini tanıtmış olalım, hem de Rize’de bu tarz alanları farklı sosyal etkinlikler için de kullanabileceğimizi göstermek istedik. Burada Rize’de çekilen ‘Elene’ isimli filmi izledik. Birçok yerde film gösterimlerimiz devam edecek” dedi.



‘ANLAMLI MEKÂNDAYIZ’



Rizeli gençlerin de rol aldığı ‘Elene’ filminin yönetmeni Sezen Kayhan da filmin gösterimine katıldı. Kayhan, yaz dönemini geçirdiği Rize’de gördüğü Gürcü çay işçilerinin hikâyesinden esinlenerek bu filmin doğduğunu kaydetti. Kayhan, “Rizeli gençlerin oynadığı bu filmin ilk gösterimi Altın Portakal’da yapıldı, yurt dışında da gösterimleri oldu. Rize’de hiç gösterim yapmamıştık, bu festival vesilesi ile Rize ile buluştuk. Film için en anlamlı bir mekândayız. Daha önce sinema salonlarında gösterimi yapıldı. Konusu çay olması sebebiyle çay alım yerinde gösterimi olması çok anlamlı oldu” diye konuştu.



‘Elene’ filmi oyuncularından Alperen Kandemir ise, filmde yer aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, “Çayın hem güzellikleri, hem de zorluklarının yansıtıldığı özel bir film oldu. Filmimizin ülke dışına da taşınması bizleri gururlandırdı” ifadesinde bulundu.

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