(Görüntülü) Büyükelçiler ve eşleri, Göbeklitepe ile Balıklıgöl'ü gezdi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen gezi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna büyükelçileri Göbeklitepe ve Balıklıgöl'ü ziyaret etti.



Türkiye'nin turistik yerlerini tanıtmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna büyükelçileri ve eşlerine yönelik Güneydoğu turu başlattı. Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'ya gelen büyükelçiler ve eşlerine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da eşlik etti. İlk olarak Göbeklitepe'yi gezen ve tanıtım filmini izleyen konuklar, tarihi eserleri ve 'T' şeklindeki stelleri yakından inceledi. Göbeklitepe'nin ardından kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen ziyaretçiler, balıklara yem atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Büyükelçilere eşlik eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtma misyonları bulunduğunu belirterek şöyle dedi:



"Büyükelçilerimizin ülkemizi tanıması, vatandaşlarımızla iç içe olması için böyle bir gezi düzenledik. Bunu diğer bölgelerde de tekrar edeceğiz. İnsanlık tarihinin ilk tapınağı Göbeklitepe'deyiz. Göbeklitepe aslında sosyal ve kültürel bir alandır. İnsanlar birbirleriyle mal değişimi yapıyorlarmış, dolayısıyla önemli bir yerdir. Büyükelçiler Göbeklitepe'den çok etkilendiler. Büyükelçiler kendi ülkelerinde de bu tapınağı anlatacaklar. Böyle bir etkinliği uygun bulduk, bundan sonra da devam edeceğiz. Çin ve Hindistan dünyada gelişen ülkelerdir. Çin şimdi tek başına yurt dışına 130 milyon turist gönderen bir ülkedir. Bunlar çok geniş pazarları olan ülkelerdir. Yeni bir pazarlama ve tanıtma çalışması yapıldığı zaman, pazarın değerini de önemli katkılar sağlar. Çin bu bakımdan uzun vadede çok şeyler vadeden bir pazardır. Bu sene de yüzde 100'e varan bir artış var. İnşallah bu artışlar her yıl artarak devam eder. Bölgeye de önümüzdeki yıl 1 milyon turist bekliyoruz biz bu bölgeye, Kapadokya gibi çok önemli bir bölgedir. Türk kültür mirası açısından bakıldığında yerini almış. Bundan sonra da yerini alacaktır. İnsanlara yerinde tanıtma amacıyla göstermek gerekir. Kitaplardan ve filmlerden göstermekle bu iş olmaz. Burayı yaşamak bambaşka bir olaydır. Amacımız, elimizden geldiği kadar kendi ülkelerinden kanaat önderi olmuş kişileri buralara getirerek, nasıl bir yer olduğunu anlatmaktır. Avrupa'da fuarlarda anlatmaktansa, insanları buraya getirip, yerinde görmelerini sağlamak daha iyidir."

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