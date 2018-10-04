(Görüntülü) Aşık Veysel Çin’de: Zeng "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı hatasız söylüyor

Gökhan Artan - Güven Usta - Engin Özmen / Şanghay, 4 Ekim () - Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan Pekin Üniversitesi Yabancı Diller Türkçe bölümünden mezun olan Zeng Yingying tam bir Türkiye hayranı... Türkçe öğretmeni tarafından Sevim ismini de alan Yingying en çok sevdiği Aşık Veysel’in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü hatasız söylüyor. Türkiye aşığı Zeng Yingying, Atatürk’ü tarih kitabında görmesi sonrası Türkçe öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Zeng Yingying, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de yaşıyor. Çin’in en önemli üniversitesi olan Pekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'ne giren Yinging burada Türkçe dilini tercih ederek mezun olmuş. Türk öğretmeni tarafından da sıcakkanlı ve sevimli olduğu için de Sevim ismini alan Yinging’e, çevresindeki Türkler Sevim olarak hitap ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün harf devrimi Zeng Yingying, üniversite sınavına katıldığında bölüm seçerken yabancı dilleri seçmeye karar verdiğini, Türkçe ve Fransızca bölümleri arasında Türkçeyi tercih ettiği için çok mutlu olduğunu ’ya anlattı: "Fransızcayı burada okuyan zaten çok fazlaydı; ama, Çin'de Türkçe pek duyulmayan bir dil. Bir de hatırladım ki bizim tarih ders kitabımızda bir resim vardı; Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de harf devrimi yapmasıyla ilgili. O zaman Türkçe bölümü seçeyim diye düşündüm; bunun için Türkçe bölümünü seçtim." "Uzun İnce Bir Yolda türküsünü çok seviyorum" Zeng Yingying, üçüncü sınıf öğrencisiyken de Türkiye’ye burslu öğrenci olarak geldiğini söyledi ve ekledi: "Ankara Üniversitesi TÖMER’de sekiz ay okudum; burada Türkçemi ilerlettim. Türkler ile Çinliler arasında ortak özellikler çok var. "Türkler ve Çinliler hep misafirperverdir sıcakkanlıdır ve çok samimi insanlardır. İki halkı çok yakın buluyorum. "Türkiye’de en çok sütlaç, künefe ve Çanakkale’deki peynir helvasını çok sevdim. "İstanbul’a 5 kez gittim; en çok İstanbul’u seviyorum. Kapadokya, Pamukkale ve Antalya’ya da gittim. "Arkadaşlarıma da Türkiye'yi hep öneriyorum. Sizin en çok Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yol türkünüzü çok seviyorum." Türkiye aşığı Zeng Yingying, mikrofonuna da Uzun İnce Bir Yoldayım’ı da söylemeyi ihmal etmedi. Yingying Türkünün sözlerini hatasız söylemesiyle bol bol alkış aldı. (Fotoğraflı)