(Görüntülü) 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

ONUR ÖDÜLERİ VERİLDİ Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların halkı selamladığı kortejin ardından açılış töreniyle devam etti. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene sanatçılar, kırmızı halıda yürüyerek salona girdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşleriyle katıldı. Sanatçılardan Fadik Sevin Atasoy, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Ali Ali Erbil, ressam Ahmet Güneştekin, Fransız oyuncu Vincent Cassel, jüri üyesi Tuba Ünsal kırmızı halıda gazetecilere poz verdi. KIRMIZI HALIDA DUYGULARINI ANLATTILAR Bosna Hersekli oyuncu Alma Terziç, festivale davetli geldiğini ve her şeyin muhteşem olduğunu söyledi. Çok heyecanlandığını belirten Terziç, "Harika bir organizasyon. Yaratıcılarla, yetenekli insanlarla bir arada olmak güzel, herkese iyi şanslar" dedi. Oyuncu Şahnaz Çakıralp de festivalin çok iyi organize edildiğini söyledi. Çakıralp, "Antalya cennet, sanatçılar ve sanatseverler bir araya geliyor. Yeni projeler yapılıyor" dedi. Oyuncu Mehmet Ali Erbil ise ilk kez festivale katıldığını belirterek, ödül almak için değil selam vermek için geldiğini söyledi. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy da festivalin kadrolu sanatçısı olduğunu kaydetti. Atasoy, "Heyecanlıyım, adı gibi 55 film gösterime girecek. Burası benim ana ocağım" dedi. YENİ SİNEMA KANUNU GELİYOR Kırmızı halının ardından tören salonda devam etti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, festivalin Türkiye'nin markası haline geldiğini söyledi. Festivalin Türk sinemasına büyük katkı sağladığını belirten Ersoy, Türk sinemasında baş döndürücü gelişmeler yaşandığına değindi. Çıtayı yükseltmek adına atılması gereken adımlar olduğuna değinen Bakan Ersoy, "2002 yılında 9 olan film sayısı, geçen yıl 148'e çıktı. 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı geçen yıl 49 milyonu aştı. Yerli filmde izlenme sayısı konusunda Avrupa'da birinci sıradayız. Yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceğiz. Yeni sinema kanununu meclise sunacağız" diye konuştu. "KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRLERİN KİMLİĞİDİR" Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise belediye olarak sanat faaliyetlerin önce sosyal yardım ve altyapı gibi sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. En önemli faaliyetleri arasın kültür ve sanat etkinliklerinin yer tuttuğunu vurgulayan Türel, "Kültür ve sanat şehirlerin kimliğidir. Festival kentin ruhunun önemli parçası haline geldi. Sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturan sinema aşkıdır. Sinema, birlikte olmak, sanal dünyadan çıkıp birbirimizi dokunabilmek demektir. Sanal alemin saydam duvarları bizi görüntüde yakınlaştırıyor ama gerçekten uzaklaştırıyor. İnsanları ayıran duvarları kalınlaştırıyor, aklımızın üstünü örtüyor. Sanat bu örtüyü kaldıran en önemli kültürdür" diye konuştu. 'GELENEKLERİ KORUYARAK GELECEĞE' Festivalin Türk sinemasını desteklemeye devam ettiğini kaydeden Türel, Antalya'yı sinema endüstrinin merkezi yapmak gibi hedeflerinin olduğunu söyledi. Sanatta evrensel ve yerel tartışmalarının çok uzun süre önce ele alındığını dile getiren Türel, "Antalya festivali evrensel boyutta olacaktır. Türkiye'nin halen dünyaya sinema anlatması gereken filmleri vardır. Gelecek yıllardan itibaren Türkiye sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi güçlendireceğiz. Geleneklerimizi koruyarak geleceğe ilerliyoruz" dedi. İKİ ÜNLÜ YÖNETMEN AYNI SAHNEDE Gece onur ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan isimlerden oldu. İtalyan sinemasının da önemli isimlerinden biri haline gelen Özpetek'e ödülünü Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi verdi. Özpetek, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce 'Hamam' filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı. İlk katıldığım festivalde en iyi yönetmen ödülünü almıştım, kariyerim burada başladı. 21 yıl sonra ikinci portakalım oldu" dedi. FRANSIZ OYUNCU ONURLANDIRILDI Fransız oyuncu Vincent Cassel de gecede 'Onur Ödülü' alan yabancı oyuncu oldu. Ünlü oyuncuya ödülünü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Cassel, "Farhadi gibi Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Beni davet ettiğiniz ve bu ödülü verdiğiniz için teşekkür ederim" diye duygularını ifade etti. Macaristanlı yönetmen Bela Tarr da onur ödülü alan isimlerden oldu. Tarr, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı. Gecede, Türk sinemasının emektar ismi Ömer Vargı'ya da 'Onur Ödülü' verildi.