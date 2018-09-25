(Görüntülü) 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – İSTANBUL Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali 22 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bienalin altı temasından biri olan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğunu üstlenen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), ‘2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinliklerinin Açılışı ‘Göçün Kültürü/Kültürün Göçü’ başlıklı panelle yapıldı. 22 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki teması Okullar Okulu olarak belirlendi. Tasarım Bienali’nin altı temasından biri olan ve Arter’de yer alan Dünya Okulu’nun tema sponsorluğu İKÜ üstlendi. ‘Akdeniz ve Göç’ konusunu farklı biçimlerde işleyecek olan ‘Dünya Okulu’nun atölyeleri, Arter’in yanı sıra eş zamanlı olarak Uydu Mekân olan İKÜ’de gerçekleşecek. Salon İKSV’de düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez yaptı. “‘OKULLAR OKULU’ BİZİM ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ SON NOKTADIR” “4’üncü Tasarım Bienali ‘Okullar Okulu’ ana başlığıyla bizi kalbimizden yakaladı” diyen İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “‘Okullar Okulu’, bizim gibi işi gücü eğitim olan bir kurumun idealidir, kavuşmak istediği son noktadır. Üniversitemizin kurucu vakfına ilham veren ve eğitimde 59 yılı geride bırakan Kültür Koleji’nin de ideali ve hayali buna kavuşabilmektir. ‘Okullar Okulu’, bir büyük ideal olarak varmak istediğimiz hedefken, temasponsoru olduğumuz ‘Dünya Okulu’ ise 59 yıldır tutkuyla gerçekleştirdiğimiz işimizin özü ve özetiydi aslında” şeklinde konuştu. “BİLİMİN VE SANATIN BİRLİKTELİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ” Üniversite olarak 4’üncü Tasarım Bienali’ne verdikleri desteğin, bilimin ve sanatın birlikteliğine verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ifade eden İKÜ RektörüProf. Dr. Erhan Güzel, bu birliktelikten gurur ve onur duyduğunu dile getirdi, şunları söyledi: “Güçlü bir akademik geleneğe sahipeğitim öğretim yaklaşımımızla bilimin ve sanatın birlikteliğine verdiğimiz önem, tüm faaliyetlerimizde somut olarak görülmektedir. 4’üncü Tasarım Bienali’ne verdiğimiz destek, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Eğitim Fakültemizin düzenlediği ‘Göç, Çocukluk ve Eğitim’ Sempozyumu, Küresel ve Siyasal Eğilimler Merkezimizin (GPoT) araştırmaları ve çalışmaları, İKÜ Yayınevinden çıkan ‘Göçmen Çocukların Okul Halleri’, ‘Mülteci Koruma Siyaseti ve Pratiği’ ile ‘Kültürlerarası Çalışmalar Öte’nin Sözü’ başlıklı kitaplar ileHukuk Fakültemizin bu yıl 21’incisini düzenlediği ‘İnsan Hakları Akademisi’, benzer konuların tartışıldığı faaliyetlerimizden bazılarıdır.” “AKDENİZ VE GÖÇ KONUSU GÜNCEL BİR TARTIŞMA ALANI OLARAK VAR” “Bu iki kurumun temel amaçlarını okuduğunuz zaman zaten Tasarım Bienali’ndeki buluşmalarının tesadüf olmadığını görürsünüz” diyen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Her iki kurumun vurgu yaptığı ulusallık ve evrensellik dengesiyle çağdaş medeniyet vurgusu, 4’üncü Tasarım Bienali çerçevesinde buluşmalarının temelini oluşturdu diyebiliyoruz. Kültür politikaları alanındaki çalışmalarımızın çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve bu alanda 7’inci raporumuzu yayınladık. Bu raporları bir kenara koyduğumuzda, ‘Akdeniz ve Göç’ konusu güncel bir tartışma alanı olarak var oluyor” şeklinde konuştu. ‘GÖÇÜN KÜLTÜRÜ/KÜLTÜRÜN GÖÇÜ’ PANELİ YAPILDI ‘Göçün Kültürü/Kültürün Göçü’ başlıklı, moderatörlüğünü İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun üstlendiği panele konuşmacı olarak İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Akpınar katıldı.