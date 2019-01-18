Görme engellilerle sesli betimlemeli film izlendi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da Sinema Topluluğunca düzenlenen Sinema Günleri etkinliği kapsamında, Samsun Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile birlikte, sesli betimlemeli dinleme opsiyonuyla film seyredildi.

2017 yılında tamamen gönüllülerin katılımıyla kurulan Samsun Sinema Topluluğu, her hafta Çarşamba organize ettiği sinema günleri etkinliği ile film severleri bir araya getiriyor. Topluluk son olarak Samsun Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile birlikte, Samsun Siyaz-Beyaz Kafe’nin Sinema Salonu’nda, sesli betimlemeli olarak ‘Başka Dilde Aşk’ filmini izledi. Yaklaşık 50 kişinin buluştuğu etkinlikte, izlenen filmin ardından topluluk üyesi Güven Soner sunum yaptı. Akabinde film hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinlikte ayrıca, Samsun Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Yiğit ve dernek üyelerinin problemleri hakkında istişare edildi, görme engellilerin sorunlarına da değinildi.

SORUNLAR KONUŞULDU

Topluluk üyesi Güven Soner, “Altı Nokta Körler Derneği’nden misafirlerimizle birlikte, sesli betimlemeli olarak Başka Dilde Aşk filmini izledik. Birçoğumuzun ilk defa tecrübe ettiği bu deneyimin, onların filmi anlamlandırmasına ne kadar etki ettiğine şahit olduk. Yurtdışındaki sinemalarda uygulanan, koltuklardaki kulaklıklar vasıtasıyla, sesli betimlemeli dinleme opsiyonunundan özlemle bahsettiler. Film öncesinde ve sonrasında, görme engellilerin toplum içinde yaşadıkları sorunlardan, sosyal ve kültürel hayata katılım imkanlarından, bu konuda hepimize düşen sorumluluklardan konuştuk. Bizim için çok anlamlı bu geceye katılan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘TÜM SAMSUNLULAR’I DEVAM EDİYORUZ’

Samsun Sinema Topluluğu’nun 2017 yılında kurulduğunu belirten Güven Soner, “Tamamen sinema kültürünü canlandırmak amacıyla kurduğumuz topluluğumuz, güzel bir birliktelik örneği gösteriyor. Topluluğumuzda hiyerarşik bir yapı kesinlikle yok, kurduğumuz gönüllü sistemi ile herkesin topluluğumuza bireysel katkıları oluyor. Buradan tüm Samsunlular’ı, film ve sinema severleri bizimle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçerek, etkinliklerimize ücretsiz olarak katılmaya davet ediyoruz" dedi.

'KATILIMLARIMIZI SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit ise, “Samsun’da böyle bir topluluğun kurulması ve faaliyet göstermesi bizleri oldukça memnun etti. Samsun Sinema Topluluğu’nun kent için kazanılması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, bundan sonra da üyelerimizle beraber katılımlarımızı sıklaştırmayı düşünüyoruz. Topluluklar iletişimimizi kuvvetlendirerek, kendilerine destek vermeyi düşünüyoruz" diyerek teşekkür etti.