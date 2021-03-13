George R.R. Martin: Bu pislikler yüzünden tarih vermeyeceğim!

Sekiz sezon boyunca devam eden ve dünya çapında yüz milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi 2019 yılında ekranlara veda etmişti. Karakter gelişimlerinin bozulduğu ve senaryonun seyircilerin basit isteklerine göre şekillendiğini düşünen hayranlar, dizinin son sezonuna ateş püskürmüştü. Kitapların yazarı olan George R.R. Martin'in dördüncü sezondan sonra ayrılmasının ayrıdan senarist ve yapımcılar tarafından dizinin katledildiğini düşünen hayranlar, son sezonun yazarları David Benioff ile D. B. Weiss'e ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Serinin son kitabı 10 yıl önce piyasaya çıktı!

Dizi her ne kadar sona erse de George R.R. Martin'in 1996 yılında başladığı Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin henüz bitirilmemiş iki kitabı bulunuyor. Dizinin son sezonu nedeniyle hüsrana uğrayan hayranlar, Martin'in elinden çıkacak The Winds of Winter (Kış Rüzgarları) kitabını 10 yıldır bekliyor.

Dizinin bozulmamış ve derinlikli versiyonunun kitaplarda süreceğine dair inancı tam olan hayranların uzun bekleyişi devam edecek gibi görünüyor. Zira serinin çıkan son kitabı olan A Dance with Dragons (Ejderhalarla Dans) kitabını 2011 yılında piyasaya süren Martin, yeni kitabın çıkış tarihi hakkında sır vermiyor.

"Ne zaman tarih versem beni çarmıha geriyorlar"

Hayranların 10 yıldır Kış Rüzgarları'nı beklediğini ve gelen eleştirileri anlayışla karşıladığını kaydeden George R.R. Martin, kitabın çıkış tarihiyle ilgili tahminlerini paylaşmayacağını söyledi. Önceki yıl pandemi nedeniyle bir dağ evine kapandığını ve yüzlerce sayfa yazığını kaydeden Martin, kitabın tatmin edici bir sona ulaşması için daha yazması gereken yüzlerce sayfa olduğunu belirtti.

2020 yılının Kış Rüzgarları için en verimli yıl olduğunu kaydeden Martin, blogunda yazığı her tahmini çıkış tarihinin "bazı pislikler" tarafından sanki söz verilmiş gibi algılandığını kaydetti. İnternetteki bu pislikler nedeniyle kitabın bitiş tarihi hakkında açıklama yapmayacağını söyleyen Martin, 2021 yılında kitabın biteceğini umduğunu belirtti.

Serinin son kitabı "Bir Bahar Rüyası" olacak!

Buz ve Ateşin Şarkısı serisi, Kış Rüzgarları'nın ardından çıkacak 7'nci ve son kitap olacağı belirtilen A Dream of Springs (Bir Bahar Rüyası) kitabıyla sona erecek. Kış Rüzgarları kitabının yazılmasının 10 yıldır devam ettiğini hatırlatan okurlar, son kitap için ne kadar beklemek gerektiği konusunda tahminler yürütüyor. Serinin şimdiye kadar çıkan kitaplarının isimleri; Taht Oyunları, Kralların Çarpışması, Kılıçların Fırtınası, Kargaların Ziyafeti ve Ejderhalarla Dans idi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 12:05