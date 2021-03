George R.R. Martin: Bu pislikler yüzünden tarih vermeyeceğim!

Game of Thrones dizisinin de uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin yazarı olan George R.R. Martin, serinin altıncı kitabı olan The Winds of Winter'ın (Kış Rüzgarları) çıkış tarihini söylemeyeceğini belirtti. Martin, bunun sebebinin "internetteki pislikler" olduğunu söyledi.