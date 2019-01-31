Genco Erkal: Enerjimi sizlerden alıyorum

USTA oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı ‘Merhaba’isimli müzikli gösterisi Avcılar’da ayakta alkışlandı. 60 yıldan bu yana sahnede olan Erkal, oyundan sonra kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kıramazken, “Enerjimi sizlerden alıyorum” dedi.Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Merhaba’ ile hayranlarının karşısına çıkan Genco Erkal; Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’den uyarlanan eseri ile izleyicileri edebiyat aleminin 5 büyük ustasıyla adeta müzikli bir yolculuğa çıkardı. Dünya ve Türkiye’deki koşulları ile ilgili güldürücü, hüzünlü, öfkeli gözlemleri sahneye taşırken Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın bestelerini; Yiğit Özatalay’ın piyanosu ve Çağdaş Engin basklarneti eşliğinde seslendirdi.Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan 60 yıldan bu yana sahnede olan 80 yaşındaki Genco Erkal, muhabirinin sorusu üzerine, “Ben söyleyeceklerimi sahnede söylüyorum” diye konuştu. Erkal, oyundan sonra kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Bir hayranının “İnanılmaz enerjiniz var” sözleri üzerine “Enerjimi sizlerden alıyorum” karşılığını verdi.(FOTOĞRAFLI)