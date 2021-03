Game of Thrones'un 4 yan dizisi geliyor!

HBO kanalında sekiz sezon boyunca yayınlanan ve dünya genelinde milyonlarca hayrana ulaşan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi 2019 yılında final yaptı. Game of Thrones final yapsa da dizinin uyarlandığı seri olan Buz ve Ateşin Şarkısı'nın yazarı George R.R. Martin'in bu dünyayla ilgili planları sona ermedi. 1996 yılında başladığı Buz ve Ateşin Şarkısı adlı fantastik serinin şimdiye kadar 5 kitabını yayımlayan George R.R. Martin, serinin bir sonraki kitabı olan Winds of Winter'ı (Kış Rüzgarları) bitirmeye çalışıyor.

House of the Dragon 2022'de gösterime girecek!

Winds of Winter kitabını piyasaya sürdükten sonra serinin son kitabı olan A Dream of Spring'i (Bir Bahar Rüyası) yazacak olan Martin, kendi yarattığı bu hayali evrenle ilgili birçok yan hikaye yazıyor. Game of Thrones'un çekilecek yan dizilerinden birinin 2022 yılında yayınlanacak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) olduğu kaydedildi. George R.R. Martin'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Ateş ve Kan isimli kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu George R.R. Martin ile Ryan Condal kaleme aldı.

Game of Thrones dizisindeki zaman diliminden yaklaşık 120 yıl öncesini anlatacak dizide Targaryen iç savaşı konu edilecek. Bir sezon yayınlanacak dizide kral Viserys Targaryen rolünde Paddy Considine, Alicent Hightower rolünde Olivia Cooke, Prenses Rhaenyra Targaryen rolünde Emma D’Arcy ve Prens Daemon Targaryen rolünde Matt Smith yer alacak.

Diğer 3 yan dizinin konusu ne?

HBO'nun yan dizilerinden birinin "9 Voyages" ya da "Sea Snake" adıyla yayınlanacağı kaydedildi. Bruno Heller'in senaryosunu kaleme aldığı dizide Lord Coryls Velaryon'un hikayesi anlatılacak. George R.R. Martin'in yarattığı Buz ve Ateşin Dünyası evreninden geçecek diğer iki dizinin Flea Bottom (Bit Çukuru) ve 10.000 Ships (10 bin gemi) olduğu kaydedildi. 10.000 Ships dizisinin, Dorna krallığı ve Martell Hanesi'nin kurucusu olarak bilinen savaiçı kadın Prenses Nymeria'nın hikayesi anlatılacak. prenses Nymeria'nın hikayesi, dizide geçen zaman diliminden 1000 yıl öncesinde geçecek.