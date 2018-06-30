Evini kütüphaneye dönüştürdü

MANİSA'da yaşayan Selahattin Angıner (83), evinde 20 bin kitap ve dergiden oluşan kütüphane kurdu. 3 odalı evin 2 odasını kütüphaneye çeviren, ayrıca oturduğu apartmanın girişindeki bir odaya da kitaplarını yerleştiren Angıner, gençlere daha çok okumalarını tavsiye etti.

Şehzadeler ilçesinde eşi Fatma Angıner ile birlikte yaşayan Selahattin Angıner, oturduğu evin odalarını kitaplarıyla doldurdu. Kitaplara büyük merakı olan Angıner, 1960 yılında pilot olarak görev yaptığı askeriyeden ayrılıp ABD'ye gittiğini belirterek, orada emlakçılık, makine imalatı gibi işlerde çalıştığını söyledi. Evinin 2 odasını binlerce kitapla dolduran Angıner, oturduğu apartmanın girişi katını da kiralayıp, kitapların bir kısmını bu bölümde tuttuğunu ifade etti. Bazen kitapların arasında kaybolduğunu dile getiren Angıner, kitaplara olan ilgisinin babasının yönlendirmesiyle başladığını belirterek, "Babam hiç okula gitmemiş ama okumaya çok meraklı biriydi. Bana sürekli dergi, gazete aldırırdı. Beni babam heveslendirdi. Ben de bu şekilde okumaya merak saldım. Harçlığımı kitaba yatırmaya başladım. Yıllarca bu böyle devam etti. Amerika'da yaşadığım dönemde kitap bulabilmek için 400 kilometre yol gittiğim oldu" dedi.

Evinde oluşturduğu kütüphanesine çok değer veren Selahattin Angıner, yaşı ilerlemesine rağmen, günün büyük bir bölümünü kitaplarıyla geçirdiğini anlattı. Angıner, "Evimde 12 bin kadar kitap, yaklaşık 8 bin de dergi ve gazete var. Çoğu İngilizce. Ben Amerika'dan gelirken kitaplarımı konteynerle getirttim. İnternet üzerinden de sürekli yurt dışından kitap getirtiyorum. Özellikle tarih, dünya siyaseti üzerine kitaplarım var. Artık evimde yer kalmadı. Kitaplar sığmıyor. Misafir geldiğinde de onları kitapların arasında ağırlıyorum" diye konuştu.

Kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Angıner, çevresine okumayı aşılamak için çalıştığını da belirtip, şunları söyledi:

"Türkiye'deki genç nesil çok fazla okumuyor. Kitap okunmadığını görünce üzülüyorum. Bilgisi olmayanın fikri olmaz. Kitap okumadıkça da bilgi sahibi olunamaz. Çoğu kişi meşhur yazarların yazdığı romanlara ilgi duyuyor. Daha çok aklı geliştirecek kitapları okumalarını tavsiye ederim. Yakın çevreme okumayı ve anlamalarını aşılamaya çalışıyorum. Türkiye'de daha çok kahve kültürü yaygın."

Çeşitli devirlere ait dergileri sergilemek istediğini dile getiren Angıner, eşinin adına da bir kütüphane kurma hayali olduğunu söyledi.



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