Eskişehir ve Edirne’de 'Mustafa Kemal' coşkusu 

İSTANBUL, ()-GAZETECİ Yılmaz Özdil yeni kitabı 'Mustafa Kemal'i Eskişehir ve Edirneli okurları için imzaladı. İmza salonuna sığmayan okurların coşkusu dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, Cumhuriyet tarihinin rekor baskısıyla okurla buluşan yeni kitabı 'Mustafa Kemal'i geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir ve Edirneli okurları için imzaladı. Okurlar imza sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. İki günde 6 bine yakın kitap imzalayan Yılmaz Özdil, 21 Ekim Pazar günü de Ankara Tunalıhilmi Caddesi'ndeki D&R mağazasında okurlarıyla buluşacak.

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