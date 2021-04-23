Emine Erdoğan'dan Kalbe Dokunan İlmek Sergisine Ziyaret

Koleksiyoner Yusuf İyilik tarafından hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Kalbe Dokunan İlmek isimli sergiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan geçen haftalarda Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunulmuş olan sergiye yaptığı ziyaretinde koleksiyonlar Yusuf İyilik’in üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayıp restore ettiği ve kaybolmaya yüz tutmuş Osmanlı giysileri ve aksesuarlarından oluşan koleksiyonunu inceledi.

Emine Erdoğan koleksiyoner Yusuf İyilik’in hazırlamış olduğu koleksiyondaki tekstil ürünlerine ve objelere ilişkin bilgi aldı, bunun yanı sıra kumaş örneklerini de inceledi. Emine Erdoğan'ın Kalbe Dokunan İlmek isimli ziyareti sırasında Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen de kendisine eşlik etti. Emine Erdoğan ziyaretinin sonuna geldiğinde ise Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen ve koleksiyoner Yusuf İyilik ile birlikte bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yusuf İyilik’in hazırlamış olduğu sergi Osmanlı giysi ve aksesuar kültürünü hayranlığından yola çıkılarak yapıldı. Kayseri'den Urfa'ya, Manisa'dan Bolu'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleri ile birlikte Osmanlı'daki giyimin kültürel, estetik ve folklorik değerlerine somut değerler üzerinden şahitlik edildi.

Dünya çapında hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının ender örneklerini barındıran sergi aracılığı ile binbir emek verilerek ilmek ilmek dokunan ve geçmişin ruhu ile nakışlanan Osmanlı giyim-kuşam hazineleri restore edildi ve bugüne kazandırılmış oldu.

Kalbe Dokunan İyilik sergisinde Türk kadınının yalnızca yüzlerce çeşit kumaş ile birlikte değil tabiatın pek çok çiçeğini ve rengini duyguları ile harmanlayıp işledikleri oyaları ile beraber cepkeni ile gömleği ile fesi ile çarpanasıyla ve takıları ile nasıl bir estetik ve sanat anlayışı içinde yaşadığı ortaya koyuldu. İyilik tarafından hazırlanan sergide yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında ülkemizin her yöresinden gelen gelin ve damat giysileri de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.