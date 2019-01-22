EKONOMİ KİTAPLIĞI - Kur Savaşları : Bir sonraki küresel krizin oluşumu

İstanbul, 22 Ocak () - James Rickards'ın "Bir sonraki küresel krizin oluşumu" altbaşlıklı "Kur Savaşları" kitabı, Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.

Bloomberg Businessweek, ABD'li ünlü finans yorumcusu ve hukukçu Rickards'ın Kur Savaşları adlı kitabı için, "Bu yıl okuduğum en korkutucu kitaplardan biri. Ortaya çıkan tablo karanlık ancak kapsamlı ve tatmin edici" yorumunu yaptı.

Politico'dan Mike Allen'ın, "Sonbaharın en önemli kitaplarından biri" Financial Times'ın, "Yanıldığını ümit edelim" ve Fort Worth Star'ın, "Sarsıcı… etkileyici… ülkelerin kendi para birimlerini nasıl manipüle ettiğinin… ve korkunç sonuçlarının… kapsamlı analizi" diye tanımladığı Kur Savaşları'nın tanıtım yazısında, şöyle denildi:

"Uluslararası iktisatta en yıkıcı ve korkulan sonuçlardan biri kur savaşlarıdır. En iyi koşullarda ticari ortaklarından büyüme çalan ülkelerin üzücü manzarasını sunabilir, en kötü koşullarda ise ardışık enflasyon, durgunluk, misilleme ve fiili şiddet nöbetlerine dönüşürler.

"Başıboş bırakıldığında, bir sonraki kur savaşı 2008 paniğinden çok daha beter bir krize yol açabilir. Doların değerinin düşürülmesi, avrupa’daki kurtarmalar ve çin’in parasını manipüle etmesine ilişkin gazete manşetleri büyüyen çelişkilerin göstergesidir.

"James Rickards’ın kur savaşları’nda öne sürdüğü gibi, bu yalnızca iktisatçıların ve yatırımcıların sorunu değildir. Birleşik devletler ulusal güvenliğine yönelik -Çin’in el altından yaptığı altın alımlarından tutun da ulusal varlık fonlarının gizli gündemlerine kadar uzanan- tehditlerle karşı karşıyadır. Ve çok gerçek olan bir tehlike de bizzat doların çöküşüdür." (Fotoğraflı)