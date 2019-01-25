Efe Demiral ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu

İSTANBUL, () - EFE Demiral, 3 yıl aradan sonra ikinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu sanatçı, BİLGİ Music Label etiketiyle 25 Ocak’ta tüm dijital raflarda yerini alan ‘Uyku Pansiyon’ ile dinleyicileri caz müziğin renkli dünyasına davet ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunlarından Efe Demiral, ‘Inside Out’ isimli ilk solo albümünün ardından ’Uyku Pansiyon’ isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. Caz müziği ekseninde, lirik ve sade melodilerin güçlü bir müzikal anlatım ile dinleyicinin beğenisine sunulduğu ‘Uyku Pansiyon’un çalışmaları üç yıl sürdü. BİLGİ Music Label etiketiyle çıkan albümün kayıtları santralistanbul Kampüsü’ndeki BİLGİ Müzik Bölümü Kayıt Stüdyosu’nda Ateş Erkoç ve Adham Farid tarafından gerçekleştirildi. Albümde Efe Demiral’a Gunnar Halle, Tamer Temel, Eren Turgut, Mert Can Bilgin, Deniz Özçelik eşlik etti. Albümün miksajını Babajim Stüdyoları’ndan Adham Farid, masteringi ise Güven Ersoysal üstlendi.

EFE DEMİRAL KİMDİR?

14 yaşında gitarla tanışan Efe Demiral, 2009-2011 yılları arasında Nazım Hikmet Akademisi Müzik Bölümü’nde Erkan Oğur, Ayşe Tütüncü, Murat Opus, Derya Türkan gibi isimlerle Türk müziğinin yanı sıra gitar, kompozisyon ve armoni üzerine çalıştı. 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’ne kabul edildi. BİLGİ’de Selen Gülün, Tolga Tüzün, Turgut Pöğün gibi isimlerle çalıştı. İlk solo albümünü Ocak 2016’da yayınlayan Demiral, Gözde Öney’in Mayıs 2017’de çıkardığı ‘İki Gölge’ albümünde de aranjörlük ve prodüktörlük yaptı. Müzik kariyeri boyunca Can Kazaz, Gözde Öney, Barıştık Mı, Barış Demirel, Cihan Mürtezaoğlu ve Simge Pınar gibi isimlerin albüm ve sahne çalışmalarına dahil oldu.