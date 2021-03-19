Dustin Hoffman bin pişman: Kariyerimdeki kara leke!

1969 yılında vizyona giren ve uzun yıllar boyunca hakkında birçok incelemenin yapıldığı kült film Midnight Cowboy (Gece Yarısı Kovboyu) filminin başrollerinde Jon Voight ve Dustin Hoffman gibi isimler yer almıştı. Kariyerinde daha sonra Yağmur Adam, Başkan'ın Adamları, Tootsie, Koku ve Zor Bab gibi filmlerde rol alan ve sinema efsanelerinden birine dönüşen Dustin Hoffman, çıkış filmi olan Midnight Cowboy filminden pek memnun olmadığını belirtti. Sinema salonundan çıkan izleyicilerin mutsuz tepkilerini gören ünlü oyuncunun, filmi tanıtmayı reddettiği kaydedildi.

"X-Rated kategorisine alınmıştı"

Ödüllü gazeteci Glenn Frankel’in kaleme aldığı aynı adlı romadan uyarlanan Gece Yarısı Kovboyu filmi, yayınladığı dönemde gişe rekorları kırmış ve Dustin Hoffman'ın geniş kesimler tarafından tanınmasını sağlamıştı. Oldukça karanlık bir atmosfere sahip olan film, o dönemde "17 yaşından küçükler izleyemez" ibaresiyle gösterime girmişti.

Daha sonra pornografik filmleri belirtirken kullanılan "X-Rated" kategorisine alınan filmle ilgili başrol Dustin Hoffman'ın olumlu hisleri olmadığı ortaya çıktı. Filmin uyarlandığı kitabın yazarı olan ödüllü gazeteci Glenn Frankel, "X-Rated" kategorisine alınan bu filmde oynadığı Dustin Hoffman'ın "pişman olduğunu" dile getirdi.

"10 yıldır işsiz gezen Hoffman'ı var eden film"

Filmde fazlasıyla yer alan seks, uyuşturucu ve toplu tecavüz gibi sahnelerden dolayı sinema salonları ile reklamcıların filmi geri çevirdiğini kaydeden yazar Frankel, Dustin Hoffman'a ün getiren bu filmin oyuncunun aynı zamanda "en büyük kariyer pişmanlığı" olduğunu belirtti. Frankel, Dustin Hoffman'ın bu film için "kariyerimdeki kara leke" ifadesini kullandığını söyledi. Ünlü oyuncunun filmle ilgili böyle bir pişmanlığı bulunmasına rağmen yazar Frankel, Gece Yarısı Kovboyu filminin, "10 yıldır işsiz gezen Hoffman'ın kariyerini inşa eden film" olarak tanımlıyor.