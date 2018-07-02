Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK reggae sahnesinin en önemli isimleri Milyon Reggae Fest'te bir araya geldi.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilen festivalde Sattas ve Supernova’nın da aralarında olduğu birçok Türk reggae sanatçısı sahne aldı. 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nün de kutlandığı festivalde katılımcılar plaj ve müzik keyfini bir arada yaşadı.

Hiphop Meets Reggae projesi ile başlayan festivalin ilk gününde, Zeytin ve Supernova sahne aldı. İkinci gün Bosphoroots ile devam eden festival, Sattas ile doruk noktasına ulaştı ve Beton Orman Allstars projesi ile sona erdi.





